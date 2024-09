L'hiver arrive... il est encore temps d'économiser 300 euros sur vos factures d'énergie

Première cause de déperdition énergétique des bâtiments, les infiltrations d'air peuvent faire grimper votre facture énergétique de 15 % et vous coûter jusqu'à 300 € par an ! Comment s'en préserver ?

Ces petits courant d'air froid qui vous font frissonner tout l'hiver ne sont pas l'apanage des vieilles bâtisses ! Les infiltrations d'air non voulues touchent également l'habitat neuf et représentent entre 25 % et 40 % de la perte de chaleur. La conséquence ? Un budget chauffage qui s'alourdit, une qualité de l'air intérieur qui se dégrade et un moindre confort dans votre logement. Sans parler de toute l'énergie gaspillée ! Voici comment les identifier et les éliminer.



À QUOI SONT-ELLES DUES ?

Ces entrées d'air parasites sont issues d'une différence de pression et de température entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment. Elles peuvent provenir de plusieurs sources. Les principaux points de fuite se situent au niveau de la toiture et des trappes qui y mènent, des menuiseries extérieures comme les portes et fenêtres et des conduits d'air tels que les grilles de ventilation, la cheminée ou encore la hotte aspirante de votre cuisinière. Mais elles peuvent également se trouver là où on les attend le moins, comme les prises de courant, les coffres des volets roulants ou les fondations si celles-ci sont fissurées.



DÉTECTER UNE FUITE D'AIR

Plusieurs méthodes existent pour repérer une infiltration d'air.

La première solution est de faire appel à un professionnel en infiltrométrie, qui mettra votre maison sous pression afin d'accélérer les écoulements d'air et les rendre ainsi plus faciles à localiser, ou à un expert en thermographie, qui réalisera un diagnostic en performance énergétique.

Autre possibilité : détecter vous-même les fuites. En premier lieu, recherchez des traces de salissures sur les moquettes, au bord des menuiseries ou le long des plinthes. Cet air froid, qui a traversé l'isolation, est souvent chargé en poussières et moisissures qui viennent se déposer. Ces traces peuvent donc être le signe d'une infiltration.

Pour détecter les fuites plus discrètes, déplacez-vous lentement dans votre maison, une bougie à la main. Passez le long des arêtes des murs, des planchers et des plafonds. Au moindre filet d'air, vous verrez la flamme vaciller. Cette méthode fonctionne également avec une fine feuille de papier.



COMMENT LES RÉPARER ?

Pour colmater vos fuites d'air, commencez toujours par le haut de votre résidence et finissez avec les pièces du bas. En premier lieu : les combles ! Les isoler peut réduire les déperditions thermiques de 30 %.

Plusieurs sortes de calfeutrage existent, qui conviennent plus ou moins selon le type de matériau.

Pour vos portes et fenêtres en bois, utilisez des joints adhésifs en caoutchouc synthétique ou en mousse PVC. En cas de fissure dans le bâti, misez sur un mortier isolant. Pour les fissures dans la maçonnerie, employez un spray de mousse polyuréthane. Quant au silicone, il conviendra parfaitement pour du métal, du verre ou des tuiles plastiques.

Pensez aussi à sceller le pourtour de tous les petits points de fuite d'air possibles : prises électriques, tuyau de plomberie, plafonnier, ventilateur, etc.

Ça y est, votre maison est parée pour l'hiver !



Lauren Ricard