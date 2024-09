Avis à tous les photographes - Votre photo pourrait être celle de l'affiche officielle de l'édition 2025 de la foire aux plantes de La Ferté

Avis à tous les photographes amateurs et/ou professionnels ! Et le Chalonnais n'en manque pas ! Fouillez dans vos clichés, dans vos banques d'images.. et trouvez la pépite qui pourrait être sélectionnée pour illustrer la future affiche de l'édition 2025. Oui, vous avez bien lu ! La photo qui sera retenue par l'organisation sera mise à l'honneur sur tous les visuels de communication de la future édition et bien sûr vous serez parmi les hôtes officiels de l'édition printanière. Une belle manière d'associer les photograhes du Chalonnais. On vous donne un petit indice pour faciliter votre sélection et toucher au coeur les membres de l'organisation : privilégiez une fleur ! et plutôt dans les tons pastels. Notre petit doigt nous dit que vous pourriez faire mouche.

Adressez vos photos directement par mail à [email protected]

Attention vous n'avez que quelques jours !