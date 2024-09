Crise sanitaire dans les élevages : la députée Océane Godard et le groupe socialiste alertent la ministre de l'Agriculture

Communiqué de presse

Océane Godard, députée de la Côte-d’Or, a cosigné, aux côtés de l’ensemble des députés socialistes, un courrier initié par Dominique Potier député de Meurthe-et-Moselle adressé à Madame Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt.

Les parlementaires y dénoncent une crise sanitaire sans précédent frappant le secteur agricole, notamment en Côte-d’Or.

Le monde agricole subit actuellement une grave crise sanitaire, avec des répercussions directes sur les éleveurs, leurs animaux, et les finances des exploitations. Cette situation très difficile et sensible ne peut rester sans réponse.

En Côte-d’Or, tout comme dans l’ensemble de la Region Bourgogne-Franche-Comté, de nombreuses exploitations sont affectées par une épizootie, notamment la fièvre catarrhale ovine (FCO). À ce jour, la situation ne cesse de se dégrader et relève de l’urgence.

Dans leur courrier à la ministre, Océane Godard et ses collègues formulent plusieurs propositions concrètes :

1.⁠ ⁠ Activation de la réserve de crise européenne : Compléter les dispositifs d’indemnisation français, tels que le Fonds de Mutualisation Sanitaire et Environnemental (FMSE), dont les ressources actuelles sont insuffisantes pour faire face à une crise de cette ampleur.

2.⁠ ⁠ Prise en charge intégrale par l’État de la vaccination contre le sérotype 8 : Suivre l’exemple de la prise en charge déjà prévue pour le sérotype 3, ainsi que rembourser les doses de vaccins acquises préventivement par les éleveurs.

3.⁠ ⁠ Renforcement de la stratégie de zone tampon vaccinale : Étendre la protection au-delà du million de bovins actuellement prévu pour prévenir l’expansion de la maladie hémorragique épizootique (MHE).

4.⁠ ⁠ Mise en place de prêts garantis par l’État : Soutenir la trésorerie des exploitations touchées par la crise sanitaire et les mauvaises récoltes, afin d’éviter une crise économique supplémentaire.

Au-delà de l’urgence immédiate, c’est l’ensemble des dispositifs sanitaires qui doit être réexaminé.

Les derniers États généraux du sanitaire, qui remontent à 15 ans, semblent aujourd'hui inadaptés aux fragilités croissantes de la filière et aux nouveaux défis posés par le changement climatique.

Celui-ci impacte directement les agriculteurs, qui doivent s’adapter sans disposer des moyens humains et financiers suffisant.

Océane Godard, après avoir participé à une session de la chambre d’agriculture de Côte-d’Or, relaye l’espoir des agriculteurs et des agricultrices de voir la ministre Annie Genevard, originaire de la région, agir pour un meilleur soutien de l'État envers la profession et les collectivités locales (région et département), lesquelles peinent, avec des moyens limités, à répondre à cette crise.