Lancement d’0ctobre Rose 2024 sur un fond de prise de conscience pour toutes les femmes

Vendredi 27 septembre 2024 à 18h30 se déroulait au Conservatoire du Grand Chalon, 22 Grande rue Saint Cosme à Chalon-sur-Saône, dans la salle de l’Auditorium, le lancement officiel de l’événement Octobre Rose, mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein.

Un événement qui se déroulait en présence de Marie Mercier, Sénatrice, Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, Annie Lombard, Vice-présidente en charge de la politique de la ville, des solidarités, de l’emploi, de l’insertion et de la Santé, Dominique Melin Vice-présidente en charge des sports, Olivier Grosjean, Conseiller communautaire délégué au développement des équipements sportifs, Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, Isabel Paulo, Déléguée aux actions en direction des jeunes, Monique Brédoire, Conseillère Municipale, déléguée aux relations avec les associations sportives, Véronique Avon, Conseillère Municipale déléguée à l’animation commerciale, Docteur Jean Bernard Tuetey, Radiologue au centre de dépistage des cancers de Mâcon, Chalon-sur-Saône et du Département, Docteur Julien Charret, Oncologue, radiothérapeute de la clinique Sainte Marie, de Marie-Christine Agacinski, Directrice des Solidarités et de la Santé du Grand Chalon, Thérèse Beysette, Présidente de la Ligue contre le cancer section Chalon… ainsi que la présence de professionnels de santé, de Maires des communes avoisinantes.

Un événement qui commençait par une prise de parole : d’Annie Lombard,

Du docteur Jean Bernard Tuetey,

Extrait du discours de Julien Charret : « On est ravi de pouvoir représenter notre institution et de s’associer à toutes les manifestations, en tout cas à l’esprit qui entoure Octobre Rose cette année. J’ai lu pas plus tard qu’hier la publication du panorama cancer 2024, donc en fait, tous les chiffres sont sortis hier et d’ailleurs on est globalement sur les mêmes chiffres. 61 000 cas de cancer du sein, première cause de mortalité chez la femme, première cause de cancer également même si je plombe l’ambiance et j’en suis désolé ! Je rappelle toujours les chiffres mais il y a une note assez positive dans cette étude de 5 ans, il y a 90 % de survie tout âge confondu et cela dans les années 1990 c’était 11% de moins. Cela est du aux innovations thérapeutiques, progrès majeurs que vous voyez dans les médias mais c’est aussi grâce au dépistage. C’est l’indication de tous et c’est chacun des dépistages qui permettent de découvrir les tumeurs de plus en plus petites et de les dépister tôt. Le docteur Tuetey a dit qu’effectivement les tumeurs qui étaient grosses comme des têtes d’épingle voire de quelques millimètres pouvaient être vues et même biopsiées par les plus expérimentés ce qui permet d’avoir un diagnostic tôt qui permet d’orienter la stratégie thérapeutique. Au point de vue praticien en consultation, je demande toujours l’histoire de la maladie à mes patients et mes patientes notamment pour les cancers du sein et très souvent et heureusement, grâce au dépistage, les patientes qui sont touchées par un cancer du sein, viennent à ma consultation. Le plus souvent ces tumeurs là sont de petites tailles et en général avec de bons pronostics et d’ailleurs je suis assez provocateurs avec mes patientes et je leur dis, ‘’quitte à en avoir un, c’est celui-là, qu’il fallait avoir’’ ; Elles sont choquées mais souvent elles en rigolent parce qu’ effectivement le cancer va toucher beaucoup de personne, cependant on va en guérir de plus en plus grâce à toutes les actions que l’on a, le dépistage et également l’innovation thérapeutique. Donc notre combat est vraiment d’insister sur le dépistage à titre personnel autour de nous mais aussi dans notre entourage […] Je serai présent après le spectacle pour répondre à toutes vos questions et je voudrais remercier toutes les personnes bénévoles et toutes les personnes qui gravitent autour de ces événements : A la fois la municipalité, le Grand Chalon et toutes les personnes qui œuvrent pour cela, et qui continuent de dire que le dépistage c’est la vie […] Je vous remercie ! ».

De Gilles Platret,

Extrait du discours de Sébastien Martin : « Vous savez quand on fait un discours, on a coutume de commencer toujours par je suis très heureux d’être parmi vous ce soir! Moi, je suis presque pas heureux que depuis 31 ans nous soyons réunis, parce que le combat n’est pas encore gagné. Depuis 31 ans en France qu’Octobre Rose est arrivé […] Je ne pense pas que ce soit le hasard dans l’actualité mais la Ligue contre le cancer a publié aujourd’hui un sondage qui expliquait qu’il y avait 50% des français, qui n’étaient pas très au courant de ce qu’était le cancer du sein, qui se met d’ailleurs en corrélation avec les 50% de françaises âgées entre 50 et 74 ans qui n’ont pas pratiqué de dépistage. Alors il y a deux attitudes à avoir par rapport à cela, se décourager ou au contraire continuer à se mobiliser et si on est présent ce soir et si on est aussi nombreux ce soir, c’est que l’on a choisi la deuxième option. Si chaque année dans le Grand Chalon, il y a autant de communes, d’associations, de professionnels de santé qui sont mobilisés sur cette période d’Octobre Rose et tout au long de l’année pour les dépistages, les autos-palpations et tout ce qui est réalisé, c’est que nous avons choisi au contraire de poursuivre le combat, d’accompagner un maximum de personnes d’aller vers le dépistage et aussi par un certain nombre d’actions à accompagner les associations et également la recherche […] Cette année, c’est plus d’une vingtaine de communes qui vont organiser des événements, mais aussi les associations, les établissements scolaires aussi qui vont participer à Octobre Rose… Dans tous les cas, mesdames et messieurs pour ce qui est de ce soir, même si j’aimerais que nous n’ayons pas à nous réunir, c’est quand même et malgré tout un plaisir de vous retrouver parce que, cette mobilisation des associations et cette mobilisation de bénévoles, elle nous rappelle que dans notre pays nous avons une très forte richesse, c’est que la solidarité s’exprime par l’engagement de chacune et chacun au service de nos concitoyens et vous en êtes la parfaite illustration. Alors merci à toutes et à tous ! ».

Marie Mercier,

S’en suivait une pièce de théâtre,

Le dialogue questions-réponses organisé par le Docteur Julien Charret

Clin d’œil au service protocole / réception du Grand chalon et de la Ville de Chalon

