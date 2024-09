Handiboxe : Une discipline qui met K.O les préjugés

Le Ring Olympique Chalonnais (ROC) s'investit de façon considérable dans des actions à caractère éducatif au cours desquelles la boxe est pensée comme un support pédagogique et thérapeutique au service des enfants, adolescents et adultes de nombreuses structures. Le club a développé plusieurs actions dans le domaine de l'inclusion de jeunes et adultes présentant des troubles mentaux et handicaps physiques.

Depuis 2013, il existe des cours hebdomadaires, à savoir un mercredi sur 2 de 10 heures à 11 heures, de boxe thérapeutique, dispensés aux personnes adultes en situation de handicap qui viennent s'entraîner au club.

Cette année, ils sont 35 adultes en situation de handicap inscrits au cours d'handiboxe.

«Parfaitement intégrés aux cours de boxe éducative, leur présence est une grande richesse pour tous», nous explique Saïd Fergani, le président du club.

À noter que ce dernier siège à la commission Boxe Handicap au sein du Comité de Bourgogne Franche-Comté en tant que président. C'est d'ailleurs lui qui encadre les cours d'handiboxe au sein du ROC.

Les actions mises en place, en collaboration avec le Comité départemental du Sport adapté de Saône-et-Loire, ont impulsé et permis d'envisager une véritable politique en direction des handicapés moteurs. Le ROC est porteur du projet handiboxe au niveau régional.

Il n'y a pas de K.O ni de coup violemment porté en handiboxe. «C'est interdit par le règlement, ça se joue simplement à la touche», précise Saïd.

C'est une conviction pour ce dernier, l'handiboxe, de par ses qualités physiques, d'abnégation, d'équilibre, de rigueur et de coordination des gestes peut améliorer le bien-être des personnes en situation de handiboxe.

Chaque année au mois de mai, est organisé le Challenge National Gilbert Joie, une compétition qui a lieu au CREPS Centre-Val De Loire, à Bourges (Cher), événement tant attendu par la communauté des handi-boxeurs licenciés à la Fédération Française de boxe.

