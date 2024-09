Une fête de l'aéroport du Grand Chalon sous le soleil ce dimanche

Pour cette 4e fête de l'aéroport et malgré l'agenda très chargé du week-end, le public a répondu présent ce dimanche.

Encore un moment qui aura marqué les esprits ce dimanche avec cette 4e fête de l'aéroport. Bravo au Grand Chalon et Edeis, son délégataire d'exploitation mais aussi à tous les "basés" ainsi que les partenaires du jour pour cette édition 2024 réussie. Les démonstrations de voltige de Mélanie Astles, première femme championne de voltige formée à Chalon-sur-Saône et première femme en compétition dans les célèbres courses Redbull Air Race ont fait sensation auprès du public. Un moment qui restera dans bien des têtes. Entre le matériel exposé à terre et les démonstrations en l'air, la fête de l'aéroport a coché toutes les cases.

photos Grand Chalon