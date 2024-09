Désespérant... comment voulez-vous qu'on s'en sorte ?

Surprise du week-end avec l'obsolescence d'une cartouche de mitigeur de la cuisine. Encore fallait-il savoir que votre robinet est équipé de ce petit ustensile en plastique qui coûte quelques euros mais qui peut vite révéler des conséquences.... bref passons. Vous regardez rapidement sur internet et vous trouvez de nombreuses pages expliquant son changement et les raisons de la panne. Rien de bien méchant mais encore faut-il avoir la pièce sous la main ! Une petite recherche sur internet et vous trouvez la dite pièce à quelques euros sur un site de vente en ligne bien connu, livrée chez vous le lendemain.

Mais quand même, attaché à la présence des commerces locaux, vous vous dites, direction lundi matin de bonne heure dans une enseigne de bricolage bien connue de l'agglomération. Une première demande infructueuse, avec un vendeur robinetterie qui ne connait pas le produit. Oui, entre temps, un coup de fil chez votre cuisiniste local qui a posé votre cuisine et qui vous explique que ce modèle ne se fait plus.. sans finalement être pourvoyeur de Plan B.

Revenons à notre magasin de bricolage... une visite de courte durée puisque objet inconnu dans les rayons. La visite dans un deuxième magasin de bricolage, non moins connu, et le résultat s'avère identique, avec des références aux abonnées absentes.

Au final, malgré l'obstination à trouver la pièce localement, à travers 4 enseignes de l'agglomération, deux heures de temps et 32 kilomètres... retour sur internet... et livraison toujours en 24h... 13 euros TTC livrée dans votre boîte aux lettres. Comment lutter finalement ? Ca devient désespérant...

Laurent Guillaumé