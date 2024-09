Découvrez les 12 candidates au titre de Miss Bourgogne 2024

Communiqué du Comité Miss Bourgogne



Mlle Luna LACHARME Miss Bourgogne 2023 et Top Ten à Miss France 2024 remettra son titre.

Miss France 2024 Éve GILLES sera présente.



Elles sont quatre de Saône et Loire :

- Clara DIRY de Saint-Agnant

- Adélie MICHON de Perrecy les forges

- Naomi SAXEMARD de Crêches sur Saône

- Candice ZERAMDINI de Gergy

Elles sont quatre de Côte d’Or

- Chlara CUISINIER de Dijon

- Lucie MEREY de Laignes

- Issandre ROGER de Sennecey les Dijon

- Pauline SAGETAT d’Agey

Elles sont deux de l’Yonne

- Romane GARNIER de Villeneuve sur Yonne

- Eugénie MONIN d’Auxerre



Elles sont deux de la Nièvre

- Marine LEFEBVRE de Saint Benin d’Azy

- Ilona PERROT de La Fermeté



Au programme de cette élection, il y aura différents tableaux avec des comédies musicales, voyages en Amérique, à notre Roi, Notre Dame de Paris, the Greastest Showgirls etc.

Habillées de costumes et robes de prestige.



En deuxième partie le Givry Starlett Club, championnes d’Europe seront en représentation.



Explication de votes : Chaque personne présente dans la salle aura un bulletin de vote pour apporter sa voix à sa candidate préférée. Les bulletins seront recueillis dans des urnes fermées à l’entracte.

Il y aura en parallèle des votes SMS pour le GRAND PUBLIC, qui débuteront le vendredi 11 octobre à 8 heures pour se terminer le dimanche 13 octobre à l’entracte du spectacle.

Pour voter par SMS exemple : MISS (son numéro) au 72018. 0.75€ TTC + prix d’un SMS.

Le jury de 7 personnes attribuera des points de 1 à 12, suite au cumule des bulletins et des SMS.

Il retiendra les six premières pour voter et nommer de Miss Bourgogne 2024 et de ses deux dauphines.

Celle qui sera élue ira représenter notre belle région à L'Arena Futuroscope de Poitier pour l'élection de Miss France 2025, le samedi 14 décembre prochain, sur TF1.



Cette élection Miss Bourgogne sera la 33ème depuis la création du Comité Miss Bourgogne en 1992 par feu Michel MARINELLI.

Nous avons eu deux Miss France, Sonia ROLLAND et 2000 et Marine LORPHELIN en 2013.

Nous avons souvent eu des Dauphines à ce concours, que nous réserve cette nouvelle élection… !

Au niveau des réservations pour voir l’élection à Chevigny Saint Sauveur, nous sommes complets depuis, 15 jours.