Sur SaôneOr, Bezin Haller poursuit sa belle aventure sous le pavillon du groupe Anorfi

Entreprise historique fondée au XIXe siècle, Bezin Haller installée sur SaôneOr est désormais une filiale du groupe ANORFI, entreprise Saône-et-Loirienne, installée à Montchanin. Pour sa traditionnelle photo de rentrée, Angelo Arcarisi, Pdg du groupe ANORFI avait donné rendez-vous à ses collaborateurs pour immortaliser le moment. Vendredi dernier, Bezin Haller a ouvert ses portes à une délégation d'élus pour une matinée découverte des installations chalonnaises. Une visite guide assortie d'explications techniques sur les machines et les coulisses de la fabrication mais aussi et surtout sur les compétences du personnel qui font la force de l'entreprise. Il faut en effet environ trois ans pour former un conducteur offset complet, un savoir-faire indispensable pour réaliser une large gamme de documents. Que ce soit pour des brochures, des affiches, des carnets ou des liasses, tout peut être conçu et produit en interne au sein du groupe.

Angelo Arcarisi a profité de cet événement pour présenter l’entreprise, acquise il y a un an et demi. Il a souligné que la philosophie du groupe repose sur un accompagnement personnalisé des clients, allant de la conception à l’impression, dans un véritable esprit de "sur-mesure", à l'image d'une création en haute couture.

En parallèle, le groupe poursuit son expansion en investissant dans le secteur des médias, offrant ainsi à ses clients de nouvelles opportunités pour accroître leur visibilité. Anorfi se positionne donc comme un acteur dynamique et polyvalent, prêt à répondre à toutes sortes de demandes grâce à la diversité de ses structures.