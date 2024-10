AVIS DE DECES - Marie Claire DEMEUSOY née GRESSARD

GIVRY - CHALON-SUR-SAÔNE - AUTUN



Patrick et Martine, Chantal et Marc, Laurent et Christine, Jacques et Véronique, Régis, ses enfants et leurs conjoints ;

Gérard, son frère et sa famille ;

Gaspard et Audrey, Léonard, Charlotte et Igor, Romain et Claire, Yoan et Marion, Fanny et Brice, Théo et Yuxin, Lola et Florian, ses petits-enfants et leurs conjoints ;

Misha, Solis, ses arrière-petits-fils,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Marie Claire DEMEUSOY

née GRESSARD

survenu le 29 septembre 2024,

à l'âge de 85 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée samedi 5 octobre 2024, à 10 heures, en l'église de Notre Dame de Lumière à Chalon-sur-Saône.

Marie Claire a rejoint son époux,

Bernard

La famille remercie l'ensemble du personnel de l'hôpital de Chalon-sur-Saône pour sa gentillesse et son dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.