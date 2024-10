« Avec mon Café rose, faites une pause et agissez pour Octobre rose »

Après l’opération « Une Rose Jaune pour Alzheimer » qui s'est déroulée du 19 au 22 septembre, les 3 Lions club chalonnais (Chalon doyen, Saocouna Chalon et Mercurey Côte Chalonnaise) vont poursuivre leur collaboration tout au long du mois d'octobre, avec l'opération « Mon Café rose »

Cette nouvelle action consiste à vendre des dosettes de café 100 % Arabica, au prix de 8 € la boîte de 20., tarif qui est très proche de celui pratiqué par les commerces locaux. L’intégralité des bénéfices sera reversée à l’association chalonnaise « Toujours femme », qui aide et accompagne les personnes atteintes du cancer.

L’opération a débuté samedi 28 septembre, lors de « La Chalonnaise » et se poursuivra tout au long du mois d'octobre, avec plus de 15 points de ventes, répartis dans l'agglomération chalonnaise : Chalon sur Saône, Saint Rémy, Mellecey, Fontaines, Givry, Crissey, Virey-le-Grand, Chagny et Châtenoy-le-royal. (voir calendrier ci-dessous).

A noter que cette opération s'adresse aussi aux entreprises, à qui des factures pourront être délivrées. Pour y participer, elles pourront soit se déplacer sur un des points de vente, listés ci-dessous, soit s'adresser directement par mail aux Lions club (mail: [email protected])

Pour mémoire, le cancer du sein est le cancer le plus fréquent des cancers féminins, et représente 33 % des cancers de la femme. Près de 80 % des cancers du sein se développent après 50 ans et en 2023, plus de 61 000 nouveaux cas ont été relevés en France, soit une augmentation de 0,3 % par an depuis 2010.

Une bonne nouvelle toutefois, la mortalité est en baisse depuis les années 1990, grâce aux progrès de la recherche et aux dépistages, qui sont organisés et qui permettent de détecter précocement la maladie.

Pour tout renseignement sur l'opération « Mon café rose » : lions-[email protected]

Pour en savoir plus sur l'Association « Toujours femme » : https://www.toujoursfemme.com