soirée spéciale à l’occasion de la Journée Nationale des Aidants - Rendez-vous le 4 octobre au Mégarama de Chalon

La Délégation à L’action Solidaire et la Direction des Solidarités et de la Santé en collaboration avec divers partenaires locaux, organise une soirée spéciale à l’occasion de la Journée Nationale des Aidants. Cet événement se tiendra le vendredi 4 octobre 2024 à partir de 18h00 au cinéma MEGARAMA de Chalon-sur-Saône.

Chaque année, la France célèbre les proches aidants, des personnes, qui, sans être professionnels, accompagnent quotidiennement leurs proches en situation de dépendance. Aujourd’hui, on estime à 11 millions, le nombre d’aidantsen France, et ce chiffre est en constante augmentation. Ils doivent souvent jongler entre responsabilités familiales et professionnelles, tout en faisant face à des défis physiques, psychologues et financiers.

Sur le territoire du Grand Chalon, les aidants jouent un rôle crucial, notamment dans le soutien aux personnes âgées. En 2018, on comptait 4,5 aidants pour une personne dépendante de plus de 85 ans. Ce ratio est voué à évoluer d’ici 2038.

Déroulée de la soirée du 04 octobre

La soirée sera l’occasion de mettre en lumière les défis auxquels font face les proches aidants et de proposer des moments d’échanges autour de cette thématique.

- 18h00 : Discours d’ouverture par Annie LOMBARD, Vice-Présidente en charge des solidarités

- 18h15 : Projection du film « Chamboultout », une comédie dramatique touchante qui aborde les défis de la vie avec un proche handicapé.

- 20h00 : Echanges avec le public animé par Patricia POIRRIER, psychothérapeute spécialisée dans l’accompagnement des aidants.

- 20h20 : Présentation des structures locales de soutien aux aidants.

Le film « Chamboultout », réalisé par Eric LAVAINE et Alexandra LAMY et José GARCIA, illustre les défis que rencontrent les aidants dans leur quotidien. Cette projection vise à sensibiliser le public aux réalités émotionnelles et psychologiques vécues par ceux qui prennent soin de leurs proches.

Les objectifs de l’événement

- Valoriser le rôle des aidants et leur importance dans la société

- Sensibiliser le Grand Public sur les initiatives locales mises en place pour les soutenir

- Réunir les partenaires locaux afin de renforcer le réseau d’entraide

Informations pratiques

- L’événement est gratuit et ouvert à tous, mais l’inscription est obligatoire en contactant l’Espace Santé Prévention au 03.85.46.14.57

- Des stands d’information ainsi que des ressources en ligne via QR code seront également à disposition du public.