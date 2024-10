GaliléIA : un projet d'Intelligence Artificielle ambitieux pour l'industrie

Lors de la réception pour le centenaire d’Escofier, leader mondial des solutions de roulage à froid qui fait partie du giron du groupe Galilé, une nouvelle innovation technologique a été dévoilée : GaliléIA, un chatbot sécurisé conçu pour les entreprises. Ce projet, développé par le groupe Galilé, ambitionne de démocratiser l’intelligence artificielle dans l'industrie.

Thomas Ranvier, docteur en intelligence artificielle et responsable du bureau d’études basé à Lyon, a présenté cette innovation. Il a expliqué que GaliléIA ne se limite pas à une simple solution automatisée, mais propose une gamme de services allant de la formation à l’audit, en passant par des prestations sur-mesure, visant à améliorer la production et la productivité industrielle.



Les atouts de GaliléIA : innovation et sécurité

GaliléIA se distingue par ses nombreuses fonctionnalités, conçues pour répondre aux besoins critiques des entreprises tout en garantissant une sécurité maximale. GaliléIA s'appuie sur les derniers modèles de langage pour offrir des performances maximales et des capacités de traitement étendues. Les données des entreprises sont intégralement hébergées et gérées en France, avec un chiffrement complet, assurant une protection des informations confidentielles. Grâce à des mises à jour régulières, GaliléIA intègre constamment les avancées scientifiques et techniques les plus récentes pour rester à la pointe de l’innovation.



Une perspective historique sur l'intelligence artificielle

Thomas Ranvier a profité de cette présentation pour revenir sur l’histoire de l’intelligence artificielle, citant notamment Alan Turing, le mathématicien britannique pionnier de l'informatique moderne, et son rôle dans la création de machines capables de résoudre des problèmes complexes, comme les messages cryptés de la fameuse machine Enigma lors de la Seconde Guerre mondiale. Il a également évoqué des systèmes emblématiques tels que Deep Thought, qui a marqué l’histoire en remportant des compétitions d'échecs, ou encore AlphaGo, connu pour avoir battu le champion du monde de go en 1997.

Ces exemples illustrent l’évolution rapide de l’intelligence artificielle, depuis ses débuts théoriques jusqu’à ses applications concrètes dans notre quotidien, notamment à travers les recommandations sur Netflix, Amazon, et les publicités ciblées sur les réseaux sociaux.



L’IA au cœur de la maintenance prédictive

Dans le secteur industriel, l’intelligence artificielle se distingue particulièrement dans la maintenance prédictive. En analysant des données en temps réel grâce à des capteurs intégrés aux machines, l’IA permet de prévenir les pannes et d’optimiser l’utilisation des composants avant qu'ils ne se détériorent. Cela contribue à maximiser la production et à minimiser les interruptions, offrant ainsi un avantage concurrentiel aux entreprises.

« Le but est de perdre le moins de temps possible dans la production », a souligné Thomas Ranvier, avant d’insister sur l’importance de l’IA dans l’optimisation des tâches industrielles, de la robotisation des entrepôts d’Amazon à la détection d’anomalies dans les systèmes industriels.



GaliléIA : l'IA de demain, hébergée en France

GaliléIA marque une étape clé dans la stratégie d’innovation du groupe Galilé. En développant un chatbot d’intelligence artificielle hébergé en France, le groupe met en avant la protection des données et la confidentialité, deux aspects essentiels pour les entreprises cherchant à adopter ces technologies en toute sécurité.

Le bureau d’études travaille également sur des projets innovants, tels que l’analyse automatique de documents complexes, permettant de traiter d’importants volumes d’informations tout en réduisant la charge de travail des collaborateurs. Cette approche facilite l’adaptation à une multitude de documents industriels, tout en fournissant des réponses précises et optimisées.



L’intelligence artificielle, un enjeu stratégique pour l’avenir industriel

GaliléIA se positionne comme un outil clé pour accompagner les entreprises dans leur transformation numérique. Avec des capacités évolutives, une sécurité renforcée et une conformité aux réglementations européennes, ce projet incarne l’avenir de l’intelligence artificielle appliquée à l’industrie. Le groupe Galilé continue ainsi de démontrer son engagement envers l'innovation technologique.

Jeannette Monarchi