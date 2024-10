Samedi à l'Espace des Arts : Arman Méliès

En coréalisation avec À Chalon Spectacles. Un réjouissant hommage musical au passé et aux fantômes qui rôdent.

Arman Méliès qui a collaboré notamment avec Hubert-Félix Thiéfaine, Alain Bashung et Julien Doré, a déjà sorti dix albums en solo depuis vingt ans. Aujourd’hui, en choisissant un titre japonais, Obaké (qui signifie Esprits) l’auteur-compositeur-musicien et interprète français tourne le dos à son luxuriant précédent opus aux sonorités californiennes, pour s’aventurer vers un rock noyé d’électro symphonique, de loops et rythmiques fascinantes.

En se réinventant, il joue la carte d’un songwriting épuré, élégant, textuel et littéraire. Avec un talent fou, il se plait à immerger le public dans une atmosphère cinématographique et envoutante grâce aux brillants passages instrumentaux qui entrecoupent ses chansons.

Dans cet étincelant et ensorcelant concert il croise aussi des fantômes japonais et les spectres d’Ennio Morricone et de Christophe.

Samedi 5 octobre — 19h PETIT ESPACE

Renseignements, tarifs et réservations : https://www.espace-des-arts.com/arman-melies

