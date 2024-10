Atelier improvisation enfants de 8 à 15 ans "les Zygorémois" de Saint Rémy jouent la créativité.

"Les Zygorémois," une association sanrémoise bien connue pour ses pièces de théâtre toujours pleines d’humour et de malice, étendent le champ d’action en proposant, en plus des cours pour les ados et les adultes, des séances d’improvisation pour les enfants âgés de 8 à 15 ans.

Les cours sont dispensés le mercredi après-midi de 16h00 à 17h30 dans le patio de l’espace Brassens à St Rémy par Aurélie Henry.

Le théâtre est un excellent moyen d’expression pour vaincre le trac et prendre de l’assurance pour s’exprimer devant des personnes ou le public.

L’improvisation c’est jouer avec les mots, les tirades sans jamais avoir besoin de les apprendre par cœur. Laisser libre cours à la parole avec une seule idée entretenir le dialogue sur un sujet établi. C’est aussi donner la possibilité aux enfants de développer la réflexion, le langage, l’échange, le travail seul ou en groupe… ce nouvel atelier leur permet d'être créatifs et à l'écoute des autres pour inventer des histoires et surtout de passer un bon moment à rigoler avec les copains.

Un autre atelier se déroule le mercredi après-midi avec Blandine Roque pour les jeunes ados du niveau collège. Le groupe comprend 12 jeunes de 11 à 13 ans dont 2 garçons.

Pour les plus âgés de 14 à 16 ans, les cours sont le mardi soir, 10 jeunes y participent dont 1 garçon. Blandine Roque anime aussi cet atelier du mardi soir. Présente depuis le début de l'association, elle assure tous les ans la mise en scène de pièces de théâtre classiques pour les enfants et les adultes.

Patrick Chalumeau président de l’association nous confiait : « Les Zygorémois sont présents depuis plus de 20 ans sur St Rémy. Ils proposent des ateliers théâtre pour tous de 7 à 77 ans ... Une soixantaine d'adhérents peuvent ainsi découvrir tous les ans le trac… et les joies de la scène. »

Tous les ateliers se déroulent à l'Espace Brassens. Pour les rejoindre dans leurs aventures, vous pouvez contacter le président ou les intervenants.

https://sites.google.com/site/leszygoremois2020/

C.Cléaux