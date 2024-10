Allô Séniors, pour faciliter votre vie au quotidien

Lancement d'un service à destination des Chalonnaises et Chalonnais de 60 ans et plus. Plus de détails avec Info Chalon.

Ce nouveau dispositif a pour ambition d'enrichir le soutien apporté aux seniors pour les aider, les renseigner et les orienter.

Vendredi 4 octobre, Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, lançait, dans le cadre de sa «politique de proximité à la faveur des Chalonnaises et Chalonnais de 60 ans et plus», le service Allô Séniors à la Maion des Séniors, en présence de Bruno Legourd, son premier adjoint en charge des affaires sanitaires et sociales, de la défense des victimes et de l'administration générale, Annie Coulon, sa conseillère municipale déléguée aux personnes âgées et à l'accompagnement du handicap, et Flavie Irza, la directrice de la Maison des Séniors.

L'occasion de présenter Émeline Tollard, l'agent en charge de ce nouveau service, laquelle a fait l'objet d'un recrutement spécifique.

«Portail d'entrée pour tous les séniors», ce service adossé à la Maison des Séniors entre dans le cadre des contacts «facilités» entre les citoyens et le service public «que nous représentons», précise le maire.

Émeline interviendra, «après analyse des besoins». Le service est totalement gratuit (hors coût de certaines interventions réalisées par les deux régies de quartier du Chalonnais, la Régie de l'Ouest Chalonnais et la Régie des Prés Saint-Jean). Sa mission est d'être un pivot.

«Il y a de réels besoins à satisfaire», précise à son tour Bruno Legourd, «nous avons besoin de la solidarité de tous».

Que ce soit pour faciliter votre vie au quotidien (portage de repas, téléassistance, aide à la toilette, aide à domicile, signalement d'une personne isolée, hébergement en résidence, suivi administratif, loisirs, petits bricolages, encombrants, espaces verts, laverie et pour tout autre demande de service…), un renseignement, une aide à la réalisation de démarches ou des informations, n'hésitez pas à contacter Allô Séniors.

«Surtout qu'il y a rarement un seul problème», ajoute le maire.

Ce dispositif est géré par la Maison des Séniors. Chaque demande est étudiée et reçoit une réponse systématique. Toutes les demandes sont traitées, que ce soit par les services municipaux ou par la mobilisation de notre réseau de partenaires.

Pour ce faire, 5400 courriers ont été envoyés par la Ville de Chalon-sur-Saône aux 70 ans et plus. «Un nouveau tirage est prévu», ajoute le premier adjoint.

Vous pouvez effectuer votre demande au 03 85 90 10 10, du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures, ou en ligne en remplissant ce formulaire.

Pour certains services, des formulaires spécifiques devront être remplis, à savoir le formulaire pour des repas à domicile et le formulaire pour une téléassistance.

Et signe que le service est amené à connaître de beaux jours, à peine le service lancé, qu'il a déjà été sollicité quatre fois.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati