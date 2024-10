AVIS DE DECES - Madame Nadine DUTHION née JAUSSEN

CHAMPFORGEUIL - CHALON-SUR-SAÔNE - SAINT-MAURICE-EN-RIVIÈRE



Céline et Jérôme Bossu,

Maud et Etienne Gaudillière,

Julien Duthion et Fanny Nobre,

ses enfants ;

Nathan, Nino, Natéo, Mathis,

Lou, Sacha, ses petits-enfants ;

ont la profonde douleur de vous faire part du décès de

Nadine DUTHION

née JAUSSEN

survenu le 4 octobre 2024,

à l'âge de 71 ans.

Un hommage lui sera rendu mercredi 9 octobre, à 14h30, en la salle de cérémonie du centre funéraire de Chalon, 115 avenue Boucicaut où Nadine repose.

La famille remercie toutes les personnes qui prennent part à sa peine.

Une pensée pour

Patrick

son époux

décédé en 2001.