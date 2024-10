De l'industrie à la décoration intérieure, la COVID-19 a bouleversé l'aventure initiale de MK3D sur SaôneOr

Il y a des heureuses circonstances qui poussent l'entrepreneur à toujours se remettre en question. C'est un peu l'histoire de MK3D, entreprise co-dirigée par Karim Curtheley et Vincent Lapierre, une amitié née au coeur de l'industrie chalonnaise. MK3D, c'est à l'origine le cadeau d'une imprimante 3D offerte par Vincent à son pote Karim, et le début d'une belle histoire entrepreneuriale. Soucieux de découvrir ce qui se trame derrière le produit tendance de l'impression 3D, Karim, dont l'histoire familiale est faite de montage et de démontage de tout ce qu'il trouvait sous la main, se penche sur nouvelle manière de donner vie à des objets.

Et la mayonnaise prend

En 2019, les deux copains imaginent un grand nombre de déclinaisons pour leurs métiers dans l'industrie, avec l'idée de réaliser des pièces sur-mesure pour des machines-outils. Une stratégie bien ficelée au regard des besoins dans l'industrie et puis la crise sanitaire s'en mêle avec les restrictions de déplacement et surtout d'accès à de nombreux prospects industriels. MK3D va d'ailleurs du coup imaginer toute une série d'objets imprimés à base d'amidon de maïs pour les hôpitaux et les Ehpads, dont notamment une poignée de porte spécifique permettant de se prémunir de tout risque de contamination et bien sûr les fameuses visières.

Parllalèlement Karim Curtheley, soucieux de s'occuper la tête et les mains, commence à réaliser un premier vase pour son épouse... et là c'est le déclic !

L'amidon de maïs et la fibre de bois reconstituée (les deux matières premières) vont prendre soudainement une toute autre tournure, bien loin de leur mission première tournée vers le secteur industriel. Né alors MK l'atelier, la partie décoration éco-responsable de MK3D.

Eco-responsable à plus d'un titre, d'abord par la nature de ses matières première, le zéro-déchet de l'activité, la très faible consommation électrique des imprimantes 3D et la concentration sur une très faible surface foncière, au point que les imprimantes 3D fonctionnent à plein régime au sein de l'Espace Entreprise de SaôneOr, où l'entreprise chalonnaise a élu domicile.

Un Sous-Préfet bluffé par la diversité des propositions

Karim et Vincent n'en finissent plus de trouver de nouvelles possibilités avec l'impression 3D. Entre toute la panoplie de vases, de cache-pot, de pots à crayons, les déclinaisons peuvent s'imaginier à l'infini, tant par les formes que par les couleurs. La seule contrainte pour le moment, en attendant d'autres développements techniques, c'est à destination de fleurs sèches, l'eau étant pour le moment interdite dans les contenants. Olivier Tainturier, Sous-préfet de l'arrondissement a confié sa surprise devant la quantité de références possibles avec l'impression 3D... Dernière étape dans la folle aventure du duo, c'est l'invention d'un jeu, Ollo, et dont la commercialisation s'étend et qu'on vous invite à découvrir. Un plateau Made in Chalon...

Laurent Guillaumé