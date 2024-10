FOOTBALL - Vers une ligue 3 ? Les Présidents des clubs nationaux s'expriment

Les Présidents des Clubs de National se sont réunis ce lundi 7 octobre à la Fédération Française de Football.

L'objectif était de faire le point sur le championnat et de se projeter vers la création d'une Ligue 3 professionnelle.

À cette occasion, pour rendre leur action plus efficace, les Présidents ont décidé de relancer l'Association des Présidents du National et de créer le premier collège du National qui aura la charge de réfléchir sur l'évolution de ce championnat et de rencontrer les différents acteurs (instances, familles, clubs, médias, supporters, partenaires...).

Ce premier bureau du collège est composé de :

Président : Thierry GOMEZ (Président Le Mans FC)

Vice-présidents: Philippe TERRIER (Président FC Villefranche Beaujolais) et Jacques PIRIOU

(Président US Concarneau)

Les Présidents ont souhaité également rencontrer Paul-Hervé Douillard, Directeur de la Ligue Féminine de Football Professionnel, pour échanger sur les modalités de création de cette nouvelle ligue qui pourrait être le modèle à suivre pour créer la Ligue 3 professionnelle également sous l'égide de la FFF.

Enfin, en clôture de cette journée de travail, les Présidents ont rencontré le Président de la Fédération Française de Football, Philippe Diallo, pour exposer les points urgents à régler sur ce championnat (notamment équité dans les dotations, révision de la Licence club Pro) puis lui présenter leur projet d'une L3 professionnelle dont l'objectif est qu'elle voit le jour au plus tard, lors de la saison 2026/2027, avec éventuellement un changement d'appellation de National en Ligue 3 dès la saison prochaine.

Le Président de la FFF a confirmé sa volonté d'accompagner les clubs de National dans leur démarche pour écrire les modalités de création de cette Ligue 3 que le football français attend depuis près de 40 ans !

Les Présidents du National sont unis pour mener à bien cette action qui n'est pas faite que pour le National mais pour l'ensemble du Football français dans le but de lui permettre d'être, dans les prochaines années, encore plus performant et plus ambitieux.