Grâce aux coups de pédale d’un couple rotarien chalonnais, à Chalon et dans l’est de la France 4 000 peluches du réconfort offertes aux enfants malades héliportés

En quittant le parking du BTWIN Village de Lille le 11 juin dernier pour une traversée de la France à vélo sans assistance jusqu’à Port-Saint-Louis-du-Rhône, Charly Durand, jeune rotarien de Chalon Bourgogne Niépce, n’imaginait pas que l’action entreprise avec sa compagne Aurore Borel se conclurait par une pareille réussite : 4 000 peluches du réconfort vont être offertes dans les mois à venir aux enfants malades héliportés non seulement par l’HéliSmur 71 mais aussi par les autres bases SAMU de la société Mont Blanc Hélicoptères.

14 000 € collectés

Pendant dix jours, le jeune couple, originaire de Jully-les-Buxy, a effectué un périple de quelque 1 250 km. Pédalant sous les averses de pluie, sous les rafales de vent, ou encore sous un chaud soleil. Mais rien n’a arrêté les deux courageux sportifs, accueillis tout au long du parcours par plusieurs rotary-clubs des Hauts-de-France, d’Ile-de-France, de Bourgogne-Franche-Comté, d’Auvergne-Rhône-Alpes et de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Cela valait le coup, puisque ce sont au total près de 14 000 € qui ont été collectés, si on y ajoute les dons des mécènes et ceux de la cagnotte en ligne leetchi.

Bienvenue à « Loulou’coptère »

En ce dernier mardi de septembre l’heure était au bilan, lors de la réunion hebdomadaire de Chalon Bourgogne Niépce, délocalisée pour la circonstance à la Maison Millebuis à Buxy, et qui regroupait, outre les membres du club service, les équipages de l’HéliSmur 71, sans oublier les sponsors. Occasion pour Charly Durand et sa compagne de remettre un chèque symbolique de 4 000 peluches à Paul Dupuy-Tamalet, assistant de vol d’HéliSmur 71, à l’origine du projet. Lequel consistait à offrir une peluche à chaque enfant transporté par hélicoptère afin de réduire son stress durant le vol. « Voir les enfants que nous transportons arrachés des bras de leurs parents, c’est compliqué. Ils pleurent, ils sont souvent terrorisés » expliquait ce papa d’une fillette de 4 ans.



D’ici début 2025 tous les appareils de Mont Blanc Hélicoptères seront dotés de mignonnes peluches jaunes prénommées « Loulou’coptère », que les enfants devant prendre l’hélicoptère pour des soins pourront serrer dans leur bras. Et Paul Dupuy-Tamalet ne compte pas s’en arrêter là et espère qu’un jour proche tous les hélicoptères de France transportant des enfants malades puissent avoir à leur bord « Loulou’coptère ».

Gabriel-Henri THEULOT