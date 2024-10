DEPRESSION KIRK - La protection civile active la vigilance orange aux vents violents en Saône et Loire

L'intensité maximale est prévue entre 19h et 3h du matin.

Le département de Saône-et-Loire est placé en vigilance orange en prévision d’un épisode de vent violent, qui connaîtra une intensité maximale entre 19h00 ce mercredi 9 octobre et 3 heures du matin jeudi.

À partir de la mi-journée de mercredi, le vent se renforcera avec des rafales pouvant atteindre 70 à 90 km/h. Ensuite, à partir du début de nuit, au passage du centre de la dépression « KIRK », un coup de vent généralisé balayera le département d’ouest en est. Un vent de sud-ouest puis d’ouest soufflera en rafales de 90 à 100 km/h, localement 110 km/h.

Ce coup de vent précoce pour la saison se produit dans un contexte particulier : des sols saturés en eau et une végétation qui possède encore des feuilles, ce qui peut favoriser la chute de branches et d’arbres.

