Du jeudi 17 au dimanche 20 octobre 2024, les amoureux du végétal se donnent rendez-vous à la Saline royale d'Arc et Senans

Du 17 au 19 octobre, 66ème Congrès annuel Hortis

C’est dans l’écrin de verdure de la Saline royale d’Arc-et-Senans qu’aura lieu du jeudi 17 au samedi 19 octobre, le 66ème Congrès national Hortis. Créée en 1936, l'association Hortis regroupe près de 600 responsables d’espaces nature en ville dont l’objectif est d'agir sur les politiques publiques et d'intervenir auprès des partenaires de la filière du paysage, de la nature et de l'horticulture.



Chaque année, le Congrès national Hortis réunit professionnels, paysagistes, urbanistes, architectes, écologues des secteurs privé, public ou associatif, membres et partenaires de l'association pour mieux connaître et échanger sur les politiques publiques en matière d’aménagements d’espaces urbains et naturels.

Pour cette 66ème édition, et à l’heure des contraintes budgétaires, de l’urgence climatique et de la transition écologique, des experts, scientifiques et professionnels débattront des choix cruciaux en termes de politiques publiques pour une nature durable en ville.

Organisé par Hortis et l’équipe de la Saline royale, ce congrès sera l’occasion d’assister et participer à des conférences : experts scientifiques, retour d’expériences de collectivités, éclairages sur des stratégies territoriales, actions opérationnelles inspirantes ; une table ronde sur le projet du « Cercle immense » et la visite des jardins avec la participation de Gilles Clément ; Denis Duquet, responsable des jardins et de la biodiversité à la Saline royale ; Vincent Mayot, paysagiste concepteur de l’agence Mayot & Toussaint et paysagiste-conseil de l'Etat ; Jean-Charles Cuenot, président de FCE ; et Alexis Veldeman, chargé d’études à la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO Bourgogne Franche-Comté) ; des échanges avec des exposants et des rencontres avec des partenaires institutionnels et de la filière du paysage ; une rencontre avec Jean Mus, célèbre architecte paysagiste et président de l’arboretum de Roure dans les Alpes-Maritimes. Il présentera « Le Vénérable Mélèze », un livre d’art destiné aux non-voyants, malvoyants et voyants réalisé à partir de la nouvelle littéraire et musicale de Gilles Mottet, auteur-compositeur et musicien, dont la préface est signée par le botaniste Francis Hallé.

Vendredi 18 octobre, inauguration de la serre géodésique bioclimatique de la Saline royale

Le week-end se poursuivra avec l’inauguration de la serre géodésique bioclimatique le vendredi 18 octobre à 17h45.

Souhaitant s’impliquer concrètement dans la valorisation d’une alimentation saine et durable, la Saline royale installe dans le 2nd demi-cercle de ses jardins une serre géodésique pour produire ses propres plants de fruits et légumes et favoriser ainsi un circuit court.

La serre s’inscrit dans une démarche d’innovation et de réflexion partagée qui vise à favoriser l’ensoleillement, l’accumulation de chaleur et l’inertie thermique, la ventilation et l’aspersion, sans oublier l’usage cyclique de l’eau. La forme de son dôme, une géode à la construction légère et transparente, s’inspire directement de la nature à l’image d’une pomme de pin. Un véritable théâtre végétal s’y installe grâce à des tables permettant la culture de plants. Ils se développeront dans le potager à proximité pour être enfin dégustés à la Table des Jardins, le restaurant de la Saline royale.

Cette réalisation a été possible grâce au soutien des mécènes en nature et compétences de la Saline royale (FCE ; SETP ; VIT ; Pilkington ; Nouveau & Myotte ; Métaloform ; Premier Tech Producteurs et Consommateurs ; Pouzzolanes des Dômes ; Patrimoyne ; Pépinières Imbert ; Diager) et aux 229 donateurs individuels.

Conception : Yann Rocher, architecte et maître d’œuvre ; Bernard Babinot, ingénieur conseil ; Jacques-Yves Baumann, conseil bioclimatisme, Houself.

Réalisation : Jean-Louis Barrand, Jérôme Clabeau, Pascal Rahard, Fabrice Barbin, Denis Duquet, Jean-Gaston Fournier, Aline Girardot, Michaël Bouveresse, Mélanie Goyot, Thomas Champeimont, Floriane Aubrit, Christophe Lacroix, de la Saline royale ; FCE ; SETP ; VIT ; Pilkington ; Teddy Pose ; Métaloform ; Nouveau & Myotte.

Samedi 19 et dimanche 20 octobre, la Foire aux plantes, le rendez-vous automnal incontournable à la Saline royale

Comme chaque année, à l’automne, à la fin du Festival des Jardins, la Saline royale organise une fête de clôture : la Foire aux Plantes.

Rendez-vous incontournable dédié aux plantes, à la biodiversité et à l’artisanat de jardin, la Foire aux Plantes de la Saline royale rassemble cette année 100 exposants. Des pépiniéristes proposeront à la vente des arbres fruitiers, bulbes, rhizomes de fleurs, rosiers anciens, succulentes, végétaux d’ornement, semences, plantes d’intérieur, ou encore des ligneux pour des jardins japonais et même des poivriers.

Durant ce week-end, le visiteur trouvera tout pour embellir son jardin avec des nichoirs pour oiseaux et abris pour faune sauvage, des objets de décoration en céramique, en bois, en osier, en cristal ou en métal. Il pourra également rencontrer les producteurs locaux travaillant avec les plantes (confitures, miel, jus, huiles, tisanes, biscuits…).



Plusieurs animations pour petits et grands sont proposées à cette occasion.