FOIRE DE CHALON - Franchement... l'assaisonnement aux épices est un vrai délice chez Rodizio-Lakay

Il est l'un des restaurants qui vous attend midi et soir sur la foire de Chalon jusqu'à dimanche ! Le restaurant Rodizio-Lakay propose des spécialités brésiliennes et haïtiennes. Originaire de la région parisienne, il écume toutes les foires pour faire déguster ses spécialités. Des viandes de porc, de boeuf et de poulet, marinées et cuites à la broche... le tout parsemé d'épices dont ils ont le secret. Alors si on vous propose une petite dégustation... laissez vous porter par la tentation !