AVIS DE DECES - Monsieur Philippe DALOZ

Claudius DALOZ, son père ;

Dominique et Françoise, Françoise, Jacques et Nadine, Véronique, ses frères et sœurs ;

Pierre et Lucie, Marie, Raphaël et Arleni, Aurore, Nicolas,

ses neveux et nièces ;

Hector, son petit-neveu ;

ainsi que toute la famille et ses proches,

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Philippe DALOZ

Porte-drapeau du Souvenir Français

survenu le 5 octobre 2024,

à l'âge de 62 ans.

La cérémonie civile aura lieu lundi 14 octobre 2024, à 9h15 au crématorium de Crissey.

La famille rappelle à votre souvenir

Madeleine

sa maman ;

Claude

son frère ;

Vincent et Stéphane

ses neveux.

Fleurs naturelles uniquement.