Doliprane bientôt sous pavillon américain.. ? Et elle est où la fameuse souveraineté nationale ?

La souveraineté nationale a bon dos finalement, du moins quand elle arrange la classe politique. Finalement, on n'aura rien compris de la crise sanitaire de ces dernières années. On nous avait servi la fameuse souveraineté nationale à toutes les sauces, mais dès lors qu'il s'agit de se pencher un peu plus en détails sur le sujet, il n'y a plus grand monde pour porter le dossier en étendard. Comme l'a indiqué le journal les Echos, Sanofi a annoncé négocier le contrôle de sa filiale de produits pharmaceutiques en vente libre avec un fonds d’investissement américain.

Qui dit fonds d'investissement américain ... augure des heures sombres sur le sujet Doliprane. Selon Les Echos, le potentiel repreneur américain a offert plus de 15 milliards d'euros pour mettre la main sur Opella, qui se revendique numéro trois mondial des médicaments sans ordonnance, vitamines, minéraux et compléments alimentaires. Pour rappel, le médicament le plus consommé en France, et dont le rôle a été confirmé dans le cadre de la crise sanitaire, est produit à à Lisieux (Calvados) et à Compiègne (Oise).

Même si Sanofi entend rassurer les pouvoirs publics sur la question du paracétamol en France, chacun a bien en tête les pénuries enregistrées l'hiver dernier. Une pénurie dénoncée par de nombreux pharmaciens qui évoquaient l'absence de pénuries chez nos voisins européens, qui eux pratiquent des tarifs sensiblement supérieurs sur le Doliprane. Comme quoi, la pénurie n'est pas forcément celle que l'on croit... et ce n'est sans doute que le début.

Alors prêt à céder l'un des fleurons pharmaceutiques français et à affaiblir toujours un peu plus la souveraineté nationale ? Décidemment sur bien des sujets... entre les déclarations de politique publique médiatisées et la réalité du terrain.. la vérité est souvent bien loin derrière la caméra.