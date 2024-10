Après le braquage de vendredi matin à Montceau les Mines, Lilian Noirot demande plus de moyens policiers

Ce jeudi matin, un braquage inacceptable a secoué notre ville. Aux alentours de 9h40, trois individus ont braqué la boutique Orange de la rue Pierre Vaux, utilisant des marteaux pour s’emparer de matériel avant de prendre la fuite. Leur véhicule a été retrouvé à Saint-Vallier, mais les malfaiteurs sont toujours en cavale, malgré l’intervention rapide des forces de l’ordre et le début de l’enquête par la Police Judiciaire de Dijon. Trois personnes, sous le choc, ont dû êtreprises en charge au centre hospitalier de Montceau-les-Mines.

Je dénonce avec la plus grande fermeté cette attaque qui vient fragiliser la tranquillité de notre commune. Cet événement témoigne, une fois de plus, de l’audace des délinquants qui, encouragés par un système judiciaire trop souvent clément, n’hésitent plus à agir en plein jour et au cœur de nos villes.

La sécurité des Montcelliennes et des Montcelliens doit être une priorité absolue, depuis 2014 j’y veille au conseil municipal de Montceau. Il est temps de dire stop à la violence et d’adopter des sanctions exemplaires pour les criminels qui mettent en danger la sécurité publique. Le laxisme judiciaire ne peut plus être toléré ; il est impératif de rétablir l’autorité de l’État et de garantir des peines fermes pour ceux qui bafouent les lois.

Rappelons le rôle crucial de l’Etat en la matière. Une commune, seule, ne dispose pas de tous les leviers nécessaires. Nous avons déjà obtenus des avancées en travaillant intelligemment avec la municipalité : augmentation du budget de la police municipale, développement des caméras de vidéo protection, armement de la police municipale, la présence d’un chien à la Police Municipale ou, encore, le travail conjoint avec la Police Nationale sont déjà des avancées mais qui doivent perdurer.

De surcroît, un soutien plus important de l’Etat notamment financier devient urgent. En ce sens, l’annonce de l’arrivée de deux policiers au commissariat de Police Nationale permettra de renforcer les effectifs qui sont clairement insuffisants pour couvrir l’intégralité du territoire. Nous devons continuer de faire pression auprès du Ministère de l’Intérieur pour obtenir davantage de policiers à Montceau.

Je soutiens les forces de l’ordre qui agissent quotidiennement pour protéger nos concitoyens, souvent dans des conditions difficiles. Mais il est clair que nous devons renforcer les moyens dont elles disposent et durcir notre politique de lutte contre la délinquance. La répression doit être sans compromis face aux actes criminels, et je continuerai à me battre pour une justice qui protège les victimes et dissuade les agresseurs.

Les Montcelliens méritent de vivre dans une ville paisible et sûre. Il est temps d’agir fermement pour garantir la sécurité de chacun et assurer un avenir où notre ville ne sera plus la cible de tels actes. Ma détermination à lutter contre l’insécurité reste inébranlable, et je continuerai à porter haut la voix de ceux qui exigent des mesures concrètes et immédiates pour restaurer l’ordre et la paix à Montceau-les-Mines. Je soutiendrai les décisions prises pour garantir votre sécurité, que ce soit au niveau de la Municipalité et des moyens supplémentaires alloués par le nouveau Ministre de l’Intérieur. La sécurité doit être notre priorité et l’insécurité doit changer de camp !

Lilian NOIROT

Conseiller municipal de Montceau-les-Mines