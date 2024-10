Soirée cabaret exceptionnelle, vendredi 18 octobre, au Casino de Santenay

C’est la promesse d’un super show haut en couleur, avec plumes, strass et paillettes : danse, musique, chant et magie seront au rendez-vous au Comptoir JOA du Casino de Santenay.

Des artistes talentueux, de la fête, de la magie !

Le magicien Dorian Maknamara et le musicien Franck des Harmony Swing vous emmèneront dans leurs univers où la réalité se confond et laisse place à l’illusion, l’humour et l’attachement.

Les célèbres Divines, danseuses de cabaret, apporteront féminité et sensualité !

Un menu raffiné

Outre le spectacle, le Casino a également prévu un menu Cabaret. Proposé à 59 euros par personne, boissons comprises. Élaboré avec soin, ce dîner est à l’image de l’événement : raffiné et festif, parfait pour accompagner une soirée de fête et de partage.

Après le dîner et le spectacle, vous pourrez prolonger la soirée dans l’atmosphère animée du casino, en profitant des différents jeux proposés ou simplement en partageant un verre au bar.

Que vous veniez en couple, entre amis ou en famille, cette soirée cabaret du 18 octobre s’annonce comme l’un des événements de la saison.

Les réservations sont ouvertes dès aujourd’hui, alors n’attendez plus pour vous offrir ce moment privilégié au Casino de Santenay : réservation ici.

Dîner spectacle cabaret au Casino JOA de Santenay

Vendredi 18 octobre 2024 à partir de 19 h 30

59 €/personne

9, avenue des Sources, Santenay (21590)

Informations au : 03 80 26 22 44

réservation ici