Portes ouvertes au Club canin de Châtenoy le Royal : de belles démonstrations d’activités canines.

Ce dimanche 6 octobre, les adhérents du club canin ont montré, expliqué, démontré aux visiteurs les différentes activités canines possibles, ils ont aussi renseigné les personnes sur les différentes races de chiens, leurs principaux traits de caractères.

Petit ou grand par sa taille, un chien a besoin de recevoir une bonne éducation, éducation qui dans la grande majorité des cas tranquillisera son propriétaire et lui permettra de profiter pleinement de son animal de compagnie.

Par la méconnaissance ou souvent par l’impossibilité de gérer son chien, les propriétaires ne trouvent pas d’autre solution que d’abandonner leur chien et pourtant avec une bonne éducation dispensée par des personnes formées (attention aux arnaqueurs) et des activités canines permettant à l’animal de faire du sport tout en apprenant les bonnes manières, le maitre aurait plaisir à avoir son chien.

La porte ouverte au club de Châtenoy avait pour but de montrer tout ce qui peut être appris à nos compagnons à quatre pattes.

L’école du chiot permet la sociabilisation dès son plus jeune âge, c’est une phase importante pour la suite et le comportement de l’animal. Le chien apprend à gérer sa peur, à prendre de l’assurance, …

L’éducation permet d’avoir un chien qui a une bonne attitude selon les circonstances et est à l’écoute des ordres de son maitre. Il est important de lui apprendre à marcher avec ou sans laisse, à s’asseoir ou se coucher sur ordre, à attendre sans bouger, …

L’obéissance est un stade plus avancé qui regroupe différentes activités pour le binôme maitre/chien. L'obéissance a pour objectif de permettre à tout propriétaire de chien de mieux comprendre et de communiquer avec lui, au travers d'exercices simples, sans contrainte et accessibles à tous, afin de vivre en totale complicité avec son compagnon. Il y a la possibilité de faire de l’obéissance en compétition.

L’agility regroupe deux types : le premier l’agility loisir se pratique avec les mêmes agrès que ceux de concours, à la différence que le temps n’est pas noté, les fautes non comptabilisées. Le second est l’accès à la compétition par le franchissement de niveaux en pratiquant, selon certaines règles, ce sport ludique.

Le Hooper est une discipline de sport canin de plus en plus populaire, qui offre une excellente opportunité pour stimuler l'esprit et le corps de votre chien. Que vous soyez un propriétaire de chien expérimenté ou novice, le Hooper est accessible et amusant pour tous les types de chiens…

Les visiteurs ont pu assister à la présentation des races de chiens et à des animations pour les enfants sur la manière d’aborder un chien et de prévenir des morsures.

Autant de disciplines que les personnes venues aux portes ouvertes ont pu découvrir.

A la buvette, les gaufres cuites au feu de bois ont fait fureur non seulement par leur qualité mais aussi par l’esprit un peu folklorique de la cuisson qui rappelle une certaine nostalgie du bien-manger d’une époque pas si lointaine.

C.Cléaux