BUDGET DE L'ETAT - 1,7 million d'euros en moins pour le budget du Grand Chalon

Les élus de l’association dénoncent une attaque sans précédent de l’État contre les budgets locaux et espèrent que le Parlement ramènera de la raison, du respect et du dialogue dans le débat.



Les sommes présentées par collectivité et cartographiées pour chaque catégorie correspondent aux 3 milliards d’euros directement prélevés sur les recettes des collectivités. Environ 450 collectivités seraient concernées pour des montants allant de 0,8 à 154 millions d’euros.



Alors que les intercommunalités sont au pic de leur cycle d’investissement, les ponctions de l’État représenteraient jusqu’à 15 % de leur épargne brute, les obligeant soit à renoncer à leurs projets, soit à s’endetter lourdement pour honorer les marchés qu’elles ont signés.

Pour Sébastien Martin, « cette ponction ne fera que fragiliser la capacité d’investissement des collectivités qui avec les entreprises, sont les deux grands investisseurs de notre pays ».

DECOUVRIR LE TABLEAU COMPLET DES PRELEVEMENTS ESTIMES