Assemblée Générale de l’Eveil de Chalon: Un club qui porte haut les couleurs chalonnaises

Baromètre au beau fixe pour ce Club phare de gymnastique féminine chalonnaise avec des gymnastes qui ont remporté plusieurs titres nationaux.

Le 8 octobre, à la Maison des Syndicats, 2 rue du Parc à Chalon-sur-Saône, s’est tenue, l’Assemblée Générale de l’Association Sportive de l’Eveil de Chalon.

Devant une trentaine de personnes, cet événement s’est déroulé en présence de Bruno Rochette, Conseiller Municipal, délégué aux relations avec les associations sportives, Thierry Thévenet, Président de l’Office Municipal des Sports, Annick Decerle, Présidente du Comité Départemental de la Fédération Française et Culturelle de France, Jérôme Pelletier, de l’Union Gymnique Chalonnaise, Séverine Bresset ,Présidente de l’Eveil, assistée de tous les membres du bureau.

Dans son rapport sportif, la Présidente a remercié la ville de Chalon ainsi que tous les agents des services municipaux qui ont aidé tout au long de la saison lors des manifestations pour la mise à disposition de salles, du matériel et d’aides financières. Elle précisait que l’Eveil compte dans ses ranges 385 licenciés cette année […] Elle se félicitait des nombreuses manifestations organisées par son association sportive qui ont connu d’énormes succès : le Forum de la vie associative et sportive, le traditionnel repas dansant avec plus de 115 personnes, Octobre Rose, toutes les compétitions des différentes sections, le gala sur le thème des Jeux olympiques avec la conteuse Emmanuelle Lieby … mais aussi, le National de Tir à l’Arc avec plus de 280 archers et 25 clubs représentés…

Pour ce dernier événement, elle remerciait d’ailleurs chaleureusement tous les bénévoles et les responsables de la Section, dont Valérie et Sébastien Oughlis pour tout le travail et le temps consacré à ce National. Pour terminer, elle remerciait et mettait à l’honneur toutes les sections, sans oublier les bénévoles et les partenaires pour leur aide précieuse ainsi que toutes et tous les enseignants, les licenciés, le Comité et les familles.

2024 étant une année de renouvellement du Comité Directeur de l’Eveil, elle annonçait les membres qui se représentaient et qui étaient réélus sans surprise à l’unanimité : (Présidente) Séverine Bresset, (Vice-présidente) Sylvie Jury, Damien Coulon, (Trésorier) Raphael Jimenez, Maxime Goris, Anne-Marie Denizot, Françoise Perrault, Valérie Oughlis, (Secrétaire) Françoise Czaplicki, Karima Ouali.

Le trésorier Raphael Gimenez a dressé le bilan du club, avec approbation à l’unanimité du rapport financier et du budget prévisionnel qui termine sur un exercice positif.

S’en suivait le bilan de toutes les sections sportives du Club de l’Eveil […] Un remerciement était adressé tout particulièrement à tous les acteurs de la ville de Chalon dont Catherine Dandelot du Service des Sports.

Le Comité Départemental lui, félicitait également Séverine Bresset, qui prendra des fonctions au sein de la Fédération.

La parole était donné ensuite aux autorités :

Thierry Thévenet rappellera à nouveau « l’Aura » du Club et notamment la belle organisation du National de Tir à l’Arc concrétisé par un beau succès. La réussite du gala mais aussi des challenges… Il félicitait les bénévoles pour tout ce travail, tous les cadres et responsables de section avec un panel de propositions d’activités […] Il clôturait son allocution en faisant le point sur le forum des associations et sur le sport santé !

Bruno Rochette remerciait lui tous les bénévoles, socle important dans une association. Il saluait la « bonne santé » du Club. Il notifiait à la Présidente, le fait de toujours avoir un mot de remerciement pour les instances de la ville. Félicitait le trésorier pour la bonne tenue des comptes et bien sûr toutes les sections qui composent l’Eveil.

Annick Decerle, rappellera que la spécificité de la FSCF est bien présente à l’Eveil par toutes les activités que le Club propose. A son tour, elle félicitait tous les maillons de cette chaine qui fait que l’EVEIL est un Club Phare de la Fédération en impulsant une belle énergie bien au-delà de la Bourgogne Région.

L’Assemblée Générale se clôturait par un moment convivialité tout en poursuivant les échanges.

J.P.B