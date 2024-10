L’OPAC de Saône et Loire se raccorde au réseau de chaleur de la ville de Chalon-sur-Saône : une initiative durable pour réduire l’empreinte carbone et les coûts énergétiques.

Dans le cadre de son engagement en faveur de la transition énergétique et de la réduction de son empreinte environnementale, l’OPAC Saône-et-Loire annonce le raccordement de plusieurs ensembles immobiliers, actuellement chauffés au gaz, au réseau de chaleur urbain géré par Chalon Energie, alimenté par une énergie renouvelable : la biomasse*, énergie principalement issue du bois.

Un geste fort pour l’environnement

Cette démarche s’inscrit dans une volonté de remplacer les chaudières collectives au gaz par une source d’énergie plus respectueuse de l’environnement. Le réseau de chaleur, fonctionnant majoritairement à partir de biomasse, permet de réduire l’empreinte carbone de 35% par rapport à une chaudière gaz traditionnelle.

Réduction des charges et maîtrise des coûts pour les locataires et l’Office

Outre ses avantages environnementaux, ce choix s’accompagne également d’une réduction significative des charges d’entretien car il permet à l’OPAC Saône et Loire de s’affranchir de l’entretien et du remplacement coûteux des chaudières au gaz. Par ailleurs, ce choix préserve les locataires d’une hausse imprévisible des prix du gaz, puisque celui-ci ne représente plus que 25% de la consommation énergétique en tant que source d'appoint, et que l’énergie bois se révèle être une ressource locale moins soumise aux variations de prix.

Efficacité énergétique accrue

D’un point de vue technique, le rendement des échangeurs de chaleur situés au pied des immeubles dépasse celui des chaudières gaz, permettant une réduction de 17% de la consommation énergétique. Ces systèmes garantissent donc non seulement une meilleure efficacité, mais aussi une diminution des besoins en énergie et donc de facturation aux locataires.

Avantages fiscaux pour les locataires. Enfin, en complément de la baisse du coût de l’énergie et de la dimension des besoins en énergie s’ajoute un avantage fiscal pour les locataires. En effet, l’énergie fournie par le réseau de chaleur bénéficie d’un taux de TVA réduit à 5,50%, contre 20% pour l’énergie gaz.

Cette initiative marque une étape importante dans la politique de développement durable de l’OPAC Saône-et-Loire, visant à concilier performance économique, confort thermique, maîtrise des charges des locataires et protection de l’environnement.

Cet engagement a été formalisé par la signature de la convention, en présence de Lionel DUPARAY, président de l’OPAC Saône-et-Loire et l’opérateur concessionnaire du réseau Chalon Energie), à Chalon-sur-Saône, ce vendredi 11 octobre. Le président de l’Office a tenu à souligner« qu’il y a eu un travail de collaboration avec les locataires tout au long de ce projet et qu’il était important pour l’OPAC Saône-et-Loire qu’ils valident cette nouvelle solution »

Dominique Lamard Responsable de département Engie Solutions, a mis en avant la « qualité de la collaboration entre Engie Solution et l’office pour parvenir à mettre en place le raccordement au réseau de chaleur de la ville, le défi technique était de taille.»