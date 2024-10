8e édition : En mouvement pour notre santé mentale sur le Grand Chalon

Le Conseil Local de Santé Mentale a le plaisir de présenter la 8e édition des Semaines d’Information sur la Santé Mentale (SISM), un événement annuel incontournable. Le thème de cette année, « En mouvement pour notre santé mentale », met en lumière l’importance du mouvement physique et social dans le maintien et l'amélioration de notre bien-être mental.

Au cours de ces semaines, des événements variés seront proposés au grand public, aux professionnels de la santé, ainsi qu'aux acteurs du social et de l’éducation. Des conférences, ateliers, débats et activités physiques seront organisés pour encourager chacun à réfléchir à l’impact du mouvement sur la santé mentale. L’objectif est de sensibiliser, d’informer et de créer des espaces d’échanges sur cette thématique cruciale.