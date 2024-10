Les horaires des cimetières de Chalon sur Saône à compter de cet hiver

Horaires des cimetières pour l'hiver 2024 et l'année 2025 :



Du 4 novembre 2024 au 31 janvier 2025 : de 8h à 17h30 pour le cimetière Nord, et de 8h à 17h pour les cimetières Ouest, Est et Saint-Jean-Des-Vignes.

Du 1er février au 14 mars 2025 : de 8h à 18h pour tous les cimetières.

Du 15 mars au 26 octobre 2025 : de 8h à 19h pour tous les cimetières.



Toussaint 2024 :



Ouverture des quatre cimetières :

Du 28 octobre au 3 novembre 2024 : de 8h à 18h.

Ouverture des loges des cimetières Nord et Ouest :

Du 28 octobre au 31 octobre : de 8h à 12h et de 13h30 à 18h.

Vendredi 1er novembre : de 8h à 12h15 et de 13h15 à 18h.

Du 2 au 3 novembre : de 8h à 12h et de 13h30 à 18h.

Ouverture de la loge du cimetière Est :

Vendredi 1er novembre : de 8h à 12h15 et de 13h15 à 18h.

Du 2 au 3 novembre : de 8h à 12h et de 13h30 à 18h.



Vendredi 1er novembre, une navette sera gracieusement mise à disposition des personnes à mobilité réduite à l'entrée des cimetières Nord, Ouest et Est, sans réservation, de 8h30 à 12h15, et de 13h15 à 17h30.