ELAN CHALON - ASVEL - Un match de folie et une victoire chalonnaise au bout de 3 prolongations

109 à 107 ... et après 3 prolongations ! Imaginez un peu l'ambiance hystérique qui régnait dans le Colisée devant son public. Alors que l'Elan Chalon est à la peine depuis ce début de championnat, la victoire contre l'ASVEL paraissait comme un rêve sur le papier, les Lyonnais étant invaincus depuis le début de saison. Et puis les rouge et blanc ont su imposer leur rythme ce dimanche.... rompant le cercle des défaites de la plus belle des manières.

