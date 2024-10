36ème édition de La Grande Lessive « Pareil/Pas pareil » Saint Rémy a étendu ses dessins sous la pergola de la place de la mairie.

Créée en 2006 par Joëlle Gonthier, "La Grande Lessive®" valorise l’art en train de se faire, les pratiques et les enseignements artistiques, et développe le lien social. Des collectifs fédérés par l’invitation mettent en œuvre le dispositif dans des milliers de lieux, situés dans 130 pays, sur 5 continents. (Source : lagrandelessive.net)

La commune de Saint Rémy participe activement à cette journée « La Grande Lessive® ». Sous la houlette de Margaux Robolin référente famille au service loisirs de la mairie, les enfants des écoles Henri Clément et Ruisseau Mauguet, ceux des crèches Papillon et Aquarelle, les pensionnaires du foyer Arcadie ont accroché ou plutôt étendu leurs dessins, peintures, images et réalisations sous la pergola de la mairie.

Florence Plissonnier maire de Saint Rémy est venue rencontrer les enfants des écoles et les pensionnaires du foyer Arcadie, elle était accompagnée de Pascale Barbier adjointe aux solidarités, aux affaires sociales .

Une exposition éphémère suspendue par des pinces à linge en bois pour rappeler la lessive d’antan où les lavandières se retrouvaient autour du lavoir commun, là c’est une façon de faire se rencontrer les habitants autour de l’exposition des œuvres réalisées par les enfants et aussi les plus grands.

C.Cléaux