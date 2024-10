"Le meilleur conseil à donner en cas d'accident, c'est de faire un appel à un avocat en dommages corporels" rappelle William Rollet, avocat au cabinet Adida

On ne le sait pas assez mais le recours à un avocat en dommage corporel entre de plus en plus dans les habitudes en France. Si la démarche est bien connue à travers les téléfilms américains, elle l'est beaucoup moins en France. Et pourtant, ça pourrait bien changer votre vie en cas de pépin !

"Le premier réflexe est d'appeler votre assureur et de vous contenter de ça..."

"Le droit des victimes n'est pas exploité comme il se doit" insiste William Rollet, qui considère que "la parole des victimes est souvent déconsidérée. Un simple accident peut chambouler votre vie à tout jamais, au point que de recourir à un avocat orienté dans ce domaine révèle toute son importance". "Vous pouvez être victime d'un accident de la route, d'une agression, d'une erreur médicale, d'un accident de travail et finalement votre première réaction c'est de faire appel à votre assureur...mais il faut bien comprendre que vous passez à côté de bien des choses " déplore William Rollet.

"Le dommage corporel est très large puisque ça concerne tout ce qui porte atteinte à l'intégrité physique et/ou psychologique de la victime" rajoute l'avocat du cabinet chalonnais, appelé à traiter des affaires sur l'ensemble du territoire national.

"L'assistance d'un avocat expert en dommage corporel vous permet d'obtenir le meilleur dédommagement possible et le versement de dommages et intérêts, et possiblement jusqu'à la fin de vos jours. C'est quelque chose que les victimes doivent connaître en terme de droits".

Est-ce payant de faire appel à un avocat en dommages corporels ?

La question que tout le monde a en tête, c'est bel et bien celle du coût d'un appel à un avocat. Là encore, William Rollet se veut très clair sur la démarche, "le premier rendez-vous se veut gratuit compte tenu de la volonté de pouvoir orienter les victimes et d'éviter qu'une consultation payante soit un frein à la préservation de leurs droits. Le but de ce premier rendez-vous étant d'expliquer aux victimes d'une part comment constituer leur dossier (juridique et médical) et d'autre part de les accompagner en les rassurant et en les orientant vers les professionnels adéquats".

