Avec une affluence de plus de 650 personnes, la 2ème édition du ‘Salon du Livre’ de Givry a connu un franc succès

Dimanche 20 octobre 2024, à partir de 10 heures, la Salle des fête de Givry, située 14 rue de Cluny, a acueilli la deuxième édition du Salon du livre où de nombreux auteurs, illustrateurs, librairies généralistes ou spécialisées, éditeurs proffessionnels et maisons d’édition associatives étaient présents.

Un événement organisé par la municipalité conjointement avec sa médiathèque et piloté par Sophie Bossut et son équipe.

De nombreux ateliers, expositions et animations avaient été également mis en place à destination des enfants et des adultes. Rappellons que ce salon qui se déroule tous les deux ans a pour but de promouvoir la lecture, le livre et l’ouverture culturelle. Il reste un salon du livre généraliste avec un accès pour tous les publics (entrée libre).

Sur place trente sept acteurs du livre étaient présents.

Adultes: Nicolas Bezin (Récit mythique), Claude Dussert (Médaillé de l’Académie de Toulouse), Mary Freeborn (Autrice Science fiction), Marine Roudier (Roman et poésie), Emmanuel Mère (poésie, roman,histoire et document), Florence Rousselet (Littérature générale), Elen Eugénie Hervochon (poésie), Danièle Jankoowski (histoire et roman de terroir), Yves Lerouge (Autobiographie, documentaire), Marguerite (écrivaine biographie), Pierre Grillot, (narratif,roman), Hélène Ortolan (récit), Laurent Vignat (romancier,essayiste,animateur d’atelier d’écriture), Jean Jacques Nuel, (polars récits,textes courts), Odile Lacaille d’Esse (Polars en bourgogne et récit de voyage), Jean Paul Pacholec (Romans policiers, romans à suspense), Catherine Maublanc (roman policier,voyage), Guy Chrétien (roman fantasy et conteur), Louis Dalery (auteur historien, artiste peintre), Noëlle Arnoult (écrivain poête et artiste illustratrice, Marie-Claire Robert ( Tarot de Marseille), Laurence Dollet (tisseuse d’histoire), Emmanuelle Liéby (récit de vie, roman et voyage), Luce Cassina (La sagesse et la puissance du YI-King et Krystel Cotelle (roman).

Jeunesse: Editions In texto (Livres illustrés et biographies), Annick Gautheron (Délégué B/FC de la société des poètes francais), Caro-Lyn (auteur de manga), Pellichi (manga), Mikaël Lebestiau (auteur BD et manga).

Librairies & maisons d’édition: La clef d’Argent, Plume et Crayons, Rendez-vous avec la nature, Animation en Côte Chalonnaise, Maison d’édition ”Les doigts qui rêvent”, Traces de vie, Alain Crozier, Atelier des Noyers.

On notait la présence sur place de Pascale Pierre, Adjointe à la Mairie de Givry en charge de la Vie Associative et Culturelle,

Et Jean Lanni, Maire de Givry.

