Des débuts encourageants pour la 1ère édition de Job Rencontre

Vendredi 18 octobre 2024, l'annexe de la Maison de quartier des Prés Saint-Jean accueillait plusieurs acteurs de l'emploi et des candidats du quartier prioritaire (QPV), de tous âges, pour la 1ère édition de Job Rencontre.

Organisée à l'initiative du Mouvement des Entreprises de France Saône-et-Loire (MEDEF71) et financée par l'État et le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté, en partenariat avec le Grand Chalon par le biais de son Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi (PLIE), France Travail et la Mission Locale du Chalonnais, cette matinée à destination du public QPV visait à échanger et informer sur les perspectives professionnelles, sur le marché du travail et les questions connexes comme la formation.

«Une matinée organisée dans le cadre de nos missions pour briser les préjugés avec le public QPV qui ne pousse pas assez les portes des entreprises et sensibiliser les entreprises sur l'intérêt de se tourner vers ce public parfois éloigné du marché de l'emploi», nous explique Maëva Panillard, la chargée de mission emploi-formation au sein du MEDEF71.

«Les candidats ont été préparés en amont par deux jobs coaching. Un avec le CMA Formation Mercurey* où ils ont travaillé sur le sentiment de valorisation», poursuit-elle.

Pour ce faire, les 55 candidats sélectionnés pour cette première édition se sont laissé coiffer, maquiller et prendre en photos pour leurs curriculum vitae (CV).

«Pour les candidats volontaires, il y a un accompagnement individuel ainsi qu'un suivi à l'issue de cette première édition de Job Rencontre», nous indique également cette dernière.

Job Rencontre, c'est 22 entreprises pour plus de 179 positionnements au niveau des offres, à raison de 4 entreprises par candidat. Les entreprises ont rencontré au moins 8 candidats.

«Je cherche plutôt dans le transport et ce Job Rencontre a été bénéfique pour moi puisqu'on m'a donné rendez-vous pour la semaine prochaine», nous explique Abdul-Aziz Dumbia, un candidat âgé de 23 ans, «les ateliers de formation (jobs coaching) m'ont permis d'être plus relax avec les entreprises».

«J'avais pas mal de questions surtout que j'ai une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH). Moi qui venait du bâtiment et de la logistique, ça m'a fermé beaucoup de portes dans le domaine de l'industrie. J'ai quelques pistes tout de même», nous assure Alexandre Deshoux, un autre candidat âgé de 23 ans, «j'explore le plus de pistes possibles. Surtout que quand on est dans ma situation, on voit beaucoup de portes se sont fermées et on perd un peu la motivation. Ce Job Rencontre, c'est presque une promesse».

* Ex-CFA Jean Lameloise.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati