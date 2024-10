RCEA : le sénateur Fabien Genet demande que le calendrier de la mise à 2x2 voies soit tenu

Communiqué de presse

Alors que l’État, maitre d’ouvrage de la mise à 2x2 voies de la RCEA pour les deux tronçons nord et sud en Saône-et-Loire, envisage un échelonnement de la fin de la deuxième tranche de travaux sur quatre ans, pour une fin estimée au mieux en 2029 au lieu de 2025, Fabien GENET a tenu à interpeller le Ministre :

« Si cette information venait à se confirmer, elle serait tout à fait choquante et inacceptable. Dans ce dossier, l’État doit être au rendez-vous de ses promesses et des engagements pris avec les collectivités territoriales et poursuivre son engagement en faveur d’une accélération et d’une finalisation de la sécurisation de cet axe d’intérêt national. »

Le Sénateur a tenu à rappeler l’urgence de concrétiser les travaux face à la dangerosité de cet axe routier, ainsi que l’engagement sans faille des élus locaux pour l’accélération du chantier :

« La RCEA est défavorablement connue depuis plus de quarante ans comme l’une des plus accidentogène de France. Grâce à la mobilisation des élus locaux et des parlementaires, l’accélération du chantier a été obtenue en 2017. En contrepartie, les collectivités partenaires (Département de Saône-et-Loire, Région Bourgogne-Franche-Comté, Communauté Urbaine du Creusot Montceau) ont accepté un effort budgétaire supplémentaire de 87 millions d’euros pour financer ces travaux, portant leur contribution totale à 126 millions d’euros, pour une route nationale, compétence de l’État. En 2021, un nouvel effort de 12 millions d’euros a été consenti par le Département et la Région afin que les délais des travaux de la deuxième tranche soient tenus et que les travaux ne prennent pas de retard. »Affirmant que l’État est engagé depuis 2013 sur ce chantier, le Ministre Fabrice LOHER a indiqué le calendrier et les financements prévus « La deuxième phase est largement engagée. 4 des 6 sections aménagées seront terminées dans les mois à venir. Les deux dernières sections seront engagées en 2026 pour la section comprise entre La Fourche et le Col des Vaux et achevés la même année pour la section Clermain – Sainte-Cécile. Malgré les financements nouveaux apportés, les surcoûts conduisent à mobiliser 15 millions d’euros supplémentaires de la part de l’État, 5 millions en 2024 et 10 millions en 2025 pour garantir le respect du calendrier. »

Le Sénateur Genet a répondu en rappelant que « pour la dernière partie entre La Fourche et le Col des Vaux il n’y a aucun signe qui pourrait annoncer les travaux futurs. Nous sommes mobilisés car la Saône-et-Loire a trop attendu cette infrastructure et a trop été endeuillée. C ’est pourquoi, nous resterons extrêmement mobilisés sur ce dossier. »

Cette matinée aura été riche de débat pour la Saône-et-Loire puisque lors de la même séance, la Sénatrice Marie Mercier a interpellé le Ministre de la Fonction publique à propos de l’importance de la présence territoriale de la Poste dans le département et Jérôme Durain a attiré l’attention du Gouvernement sur l’importance du rattrapage des communes de Saône-et-Loire qui risquaient d’être exclues du zonage du nouveau dispositif France Ruralité Revitalisation.