Collecte - La banque alimentaire de Saône et Loire cherche des bénévoles pour ses 2 jours de collecte

Chaque année, le dernier week-end de novembre, les Banques Alimentaires organisent leur Collecte Nationale dans les magasins partout en France. Cette année, elle aura lieu les 22 et 23 novembre sur le Chalonnais avec 11 magasins participant.

La Collecte Nationale est le rendez-vous solidaire des Banques Alimentaires durant lequel plus de 110 000 bénévoles, mobilisés le temps d’un week-end, collectent des produits alimentaires et d'hygiène dans plus de 7 465 points de collecte à travers toute la France : magasins, écoles, mairies, entreprises... tous sont mobilisés au profit de l’association.

En 2023, la Collecte Nationale des Banques Alimentaires a permis de récolter près de 10 121 tonnes de denrées alimentaires. Tout particulièrement cruciale cette année, la Collecte Nationale doit être une réussite afin que le réseau des Banques Alimentaires puisse soutenir les 2,4 millions de personnes en situation de précarité alimentaires accompagnées à travers plus de 6 000 associations, CCAS et épiceries sociales partenaires.

On observe depuis 2008, une hausse croissante et régulière de la demande d’aide alimentaire. La hausse s'accélère, au seul 1er trimestre 2023, elle est de +9%. Ce pourcentage équivaut à l’augmentation totale sur l’année 2022. Entre 2020 et 2023, le nombre de personnes accompagnées est en hausse de plus de 34%.

"Nous devons faire face à une inflation significative qui a pour effet d’impacter par le coût de l’énergie et la hausse des prix alimentaires pour l’ensemble de notre réseau. Dans ce contexte, la Collecte Nationale 2024 des Banques Alimentaires constitue un vrai défi contre la précarité alimentaire. Elle est essentielle puisqu’elle nous permet de collecter en trois jours l’équivalent de 20 millions de repas et de couvrir 10% de nos besoins d’approvisionnement." rappelle la Banque Alimentaire.

Vous souhaitez donner deux ou trois heures de votre temps ? La structure a besoin de vous. Contactez le 03 85 43 64 02 afin de partager votre temps dans le cadre de la collecte nationale ou par mail à [email protected]