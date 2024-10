Un nouveau service proposé au sein de la galerie commerciale des Aubépins

En accord avec la co-propriété, c'est un nouvel ensemble de "lockers" Mondial Relay qui vient d'être installé. Les casiers connaissent un joli succès depuis quelques années. En lien avec le bureau de tabac-presse des Aubépins, Le Romane, "il fallait trouver une solution alors que nous avons une centaine de clients par jour" assure David Lopez, qui considère que l'ouverture des casiers Mondial Relay aux Aubépins vont apporter un nouveau service aux habitants du quartier et plus largement à Chalon sur Saône. Un transfert d'activité colis qui va permettre au tabac-presse de se concentrer sur sa vraie activité et d'offrir à sa clientèle un service plus opérationnel.

L.G