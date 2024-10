Quatre étoiles du cinéma international brilleront à la 164e vente des vins des Hospices de Beaune

Les Hospices Civils de Beaune organiseront, le dimanche 17 novembre 2024, la prestigieuse 164e vente aux enchères de vins, en partenariat avec Sotheby's. Cette année, l’événement sera marqué par la participation exceptionnelle de quatre stars internationales du cinéma : Dominic West, Zabou Breitman, Eva Longoria et Jean Reno. Ces artistes prêteront leur image et leur engagement pour soutenir des causes humanitaires à travers la pièce de charité « Pièce des Présidents », un Beaune 1er Cru les Bressandes, vendue au profit de la cause One Health, "une seule santé" et soutenue par Global Gift Foundation (GGF) et Médecins sans Frontières (MSF). Ces deux associations recevront le produit de la vente de cette pièce.

