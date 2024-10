AVIS DE DECES - Monsieur René VALLOT

ÉCUISSES - SAINT-RÉMY



Karine,

sa compagne ;

Lucas, Léo,

ses fils ;

Georgette,

sa maman ;

Thierry, Hervé, Éric, Gilles, Gérard,

ses frères ;

Cédric, Loïc,

ses beaux-frères ;

et leurs compagnes ;

Régis et Chantal,

ses beaux-parents ;

neveux et nièces ;

les familles PAQUEREAU, GOUDARD,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur René VALLOT

survenu à l'âge de 47 ans.

Ses obsèques auront lieu le samedi 26 octobre 2024,

à 11h15, au crématorium de Crissey.

René repose à la chambre funéraire de Saint-Rémy.

Fleurs naturelles uniquement.

La famille rappelle à votre souvenir son papa,

Paul

décédé en 1998.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.