Une nouvelle plateforme d'information dédiée aux hommes

En plus de proposer à tout un chacun un diagnostic, des téléconsultations ainsi qu'un suivi personnalisé, tout ceci à distance grâce à son site internet, la plateforme digitale Charles.co dispose également d'un blog abordant différentes thématiques de santé générale. La gestion du poids, la hernie hiatale, le syndrome des jambes sans repos, la méditation pour dormir ainsi que la sexualité masculine. Grâce à des articles clairs, informatifs et complets, et à de précieux conseils distillés par Gilbert Bou Jaoudé, docteur, sexologue et chroniqueur dans Le Magazine de la santé sur France 5, exit les tabous sur la santé sexuelle de ces messieurs et sur les difficultés que ces derniers peuvent rencontrer au cours de leur vie, comme des troubles de l'érection et de l'éjaculation, une baisse de libido, des déficits hormonaux, des infections sexuellement transmissibles ou encore l'arrivée de l'andropause. Chaque problème est mis en lumière et décrypté, des causes aux symptômes, en passant par des solutions proposées avec bienveillance, dans le but de mieux appréhender les mécanismes de la sexualité masculine.



Julie Pitaud