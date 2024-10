La crème du Judo français attendue à Chalon sur Saône pour les Championnats de France les 2 et 3 novembre

Même si les judokas français médaillés aux Jeux Olympiques de cet été sont toujours en repos, et donc absents de ces championnats de France, Sébastien Mansois - Directeur technique national de la fédération de judo, venu pour l'occasion aux côtés de Sébastien Martin, a évoqué des présences dans les gradins à la dernière minute. "Certains seront là, on ne sait pas encore officiellement mais le judo c'est une grande famille, nombre d'entre eux viendront soutenir les copains en compétitions" a insisté Sébastien Mansois. " Il faut comprendre que vous pouvez vous attendre à une compétition de haut niveau, beacuoup de sportifs ont faim et veulent montrer ce qu'ils savent fort, d'autant plus après les jeux olympiques".

Le Grand Chalon se mobilise pour accueillir des événements sportifs nationaux

Sébastien Martin a rappelé la volonté du Grand Chalon et de la ville de Chalon à démultiplier les accueils d'événements nationaux. En juin dernier, les infrastructures du Grand Chalon ont d'ailleurs accueilli les championnats de france multisports handisports avec des disciplines que beaucoup d'entre nous ont pu découvrir, avant la grande fête des jeux paralympiques de cet été. "C'est un travail mené pendant deux ans qui se concrétise" a rappelé Dominique Melin, cheville ouvrière de l'accueil des championnats de France de judo.

500 athlètes attendus et plus de 2000 spectateurs

Ils viendront de tout le territoire national pour briguer un titre national dans chacune des 14 catégories en jeu. L'impact sur les nuitées hôtelières est déjà avéré puisque nombre d'hôtels du secteur affichent complets, obligeant les derniers à frapper aux portes de Beaune ou Tournus, ont d'ailleurs rappelé les représentants de la Ligue régionale, fortement mobilisés pour l'événement. "Ce sont près de 200 bénévoles, arbitres et encadrants qui seront sur les terrains les 2 et 3 novembre". A noter que le judo sera vraiment à la fête tout au long du week-end, avec la présence de la mascotte officielle Kodomo, des séances de dédicaces, et de nombreux partenaires.

Les temps forts du week-end

Samedi 2 novembre :

- Catégories féminines : -48 kg, -52kg, -57kg

- Catégories masculines : -60kg, -66kg, -73kg, -81kg

- Début des compétitions : 9h30

Dimanche 3 novembre :

- Catégories féminines : -63kg, -70kg, -78kg, +78kg

- Catégories masculines : -90kg, -100kg, +100kg

- Début des compétitions à 9h30

Billetterie et informations pratiques

Entrée - 12 euros par jour de compétition - 8 euros pour les - 12 ans et gratuit pour les - 4 ans.

Les billets pour assister au championnat de France Individuel de Judo 2024 sont disponibles en ligne sur le lien suivant :

Billetterie : Championnat de France individuel 1ère division 2024 - Billetweb