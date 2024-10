Les élus régionaux du Rassemblement National se félicitent de la victoire face au malus écologique automobile

Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2025, les élus du Rassemblement National ont réussi à empêcher la hausse du malus écologique pour les automobiles décidée par la minorité gouvernementale et soutenue par les délires écologistes de la gauche. Depuis le début de l’examen du budget, la macronie et le NFP, bien loin des réalités du quotidien des Français, font la chasse aux classes populaires sur fond d’écologie punitive et le RN est le seul parti à s’opposer à ces mesures.



En empêchant cette hausse, les députés du RN ont remporté une victoire en faveur du pouvoir d’achat des Français et particulièrement de ceux de la ruralité. Cet énième impôt déguisé allait concerner près de 80% des véhicules à l’horizon 2027 et frapper encore plus durement le portefeuille des plus modestes : le malus visait des voitures citadines et familiales, utilisées par une grande majorité de nos compatriotes.



Encore une fois, les macronistes et les écologistes, main dans la main et sous prétexte de crise climatique, voulaient frapper directement ceux qui n’ont pas d’autre choix que d’utiliser leur véhicule, en plus de porter un coup fatal à notre industrie automobile et de menacer des centaines d’emplois. Or, il est bon de rappeler que quand la Chine est responsable de 30% des émissions de gaz à effet de serre et les États-Unis de 10%, l’Union européenne toute entière en représente uniquement 6% et la France à peine 0,9% ! Les Français qui travaillent et les territoires ruraux peuvent compter sur les élus du Rassemblement National pour bloquer ces délires écologiques fumeux et stopper les avalanches de taxes de l’extrême-gauche et de la minorité gouvernementale.



En Bourgogne Franche-Comté, région la plus rurale de France, 80% de la population utilise son véhicule au quotidien. La hausse du malus écologique allait pénaliser plus durement les Bourguignons et les Francs-Comtois, alors qu’ils doivent déjà supporter les folies de la majorité socialo-écolo-bobo du Conseil régional, qui fait, depuis 2016, les poches des automobilistes. Entre la hausse sans discontinue de la carte grise (de 36 à 55 euros depuis 2016), le maintien de l’ex TICPE et une politique « anti-bagnoles » assumée, les automobilistes sont la bête noire de la gauche.



Les Bourguignons et les Francs-Comtois peuvent compter sur les élus du Rassemblement National pour défendre leur pouvoir d’achat, à l’Assemblée nationale comme au Conseil régional et pour empêcher ces accumulations de normes idéologiques d’écologie punitive qui fragilisent les Français sans lutter contre le dérèglement climatique.