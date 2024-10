En 2025, les entreprises devront davantage miser sur les salaires, les avantages sociaux, l’environnement et les rythmes de travail personnalisés

Pour 2025, quels seront les leviers les plus attractifs pour recruter et garder ses salariés ? C’est la question que ROSALY, entreprise française à impact social, a posée à 3 102 salariés* afin de mieux connaître les critères de recrutement et de fidélisation qui séduiront le plus l’année prochaine.

« Si certains critères restent logiquement en tête des préoccupations des Français ; comme le salaire, les avantages sociaux ; d’autres émergent sensiblement et présagent de bouleversements plus importants dans les années à venir : la notion de personnalisation. Les salariés sont de plus en plus attirés par des avantages en adéquation avec leurs besoins et leurs attentes : télétravail ou non, acomptes sur salaires, avances de frais, etc. C’est un facteur qui pèsera de plus en plus lourd dans leur choix de carrière », a commenté Arbia Smiti, fondatrice de Rosaly.

Les 4 atouts employeurs 2025 : Argent, environnement, avantages et rythmes de travail

Sans grande surprise, l’argent reste le critère numéro 1 pour attirer ou fidéliser les salariés et ce pour plus de 86 % des Français. L’aspect financier comprend la rémunération mais également les services liés à la rémunération comme les acomptes sur salaire, les avances de frais de santé, etc.

Le deuxième choix concerne l’environnement de travail pour 61 % des répondants, juste devant les avantages sociaux à 58 % comme les crèches, les tickets restaurants, etc.

Enfin, la possibilité de choisir son rythme de travail arrive à la quatrième place avec 57 % de représentativité. 100 % télétravail, mixte ou retour total au bureau, ce seront aux salariés de choisir ce qui leur convient le mieux.

Des ressources humaines sensibles aux avantages personnalisés

A la question « Seriez-vous plus fidèle à une entreprise qui propose des avantages sociaux personnalisés pour répondre aux besoins individuels ? » plus de 67 % des salariés répondent par l’affirmative.

Une notion très importante qui permet de toucher chaque salarié en fonction de ses priorités et besoins.