A Fragnes-La Loyère, A.R.T Industrie a fêté 30 années au service des industries

"Au service de toutes les industries" tel est le leitmotiv affiché par A.R.T Industrie, rappelle Sylvie Martin, lorsqu'on l'interroge sur le coeur d'activité de cette entreprise qui passe sous les radars médiatiques. Alors pour les 30 ans, l'entreprise chalonnaise, désormais adossée au groupe Intech depuis 2022, avait mis les petits plats dans les grands, invitant celles et ceux qui ont eu à faire avec A.R.T Industrie, l'occasion de promouvoir ce savoir-faire très diversifié et de faire la démonstration que le champ d'action d'A.R.T Industrie dépasse toutes les limites.

Pierre de Bergh - Directeur général d'Intech et Sylvie Martin - Directrice général d'A.R.T Industrie ont rappelé devant le parterre d'invités, dont Sébastien Martin - Président du Grand Chalon, toute l'importance qu'ils accordent aux valeurs fortes de l'entreprise, instaurées depuis le départ par les créateurs Bernard Gély et ses associés dont Patrick Ravel qui avait repris les commandes entre 2008 et 2022, dont notamment une relation-client historique et fondatrice dans l'approche.

L'entreprise chalonnaise compte 36 salariés avec des solutions d'automatisation des process de production dans tous les domaines d'activité industrielle, réalise 7 millions d'euros de chiffre d'affaire dans les secteurs de la sidérurgie ou de l'énergie mais aussi dans les traitements de l'eau ou de l'air. "Notre force est celle d'une réactivité et d'une adaptation à toutes les demandes, une offre de service élargie" insiste Sylvie Martin. Une pluralité d'activités qui permet à A.R.T industrie de traverser les aléas de l'activité économique, en s'adaptant sans cesse aux secteurs les plus dynamiques.

En 2022, le rattachement au groupe Intech, a donné une toute autre dimension à l'entreprise chalonnaise, lui ouvrant des marchés toujours plus internationaux et diversifiés. Aujourd'hui, l'entreprise recrute toujours et forme en interne, mais la recherche d'électriciens et de spécialistes d'automatisme est bien d'actualité. L'entreprise sera d'ailleurs présente au salon de l'emploi organisé par le Grand Chalon et la Mission Locale du Chalonnais en novembre.

Laurent Guillaumé