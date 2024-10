Fragnes La Loyère : Un chèque de 300 € remis à l’association "Le rêve de Marie Dream" par la mairie et la Maison des jeunes.

Les ados de la Maison des jeunes et leur animatrice Abigaëlle avaient décidé d’organiser, le samedi 14 septembre, un après-midi festif pour recueillir des fonds. Ils avaient organisé 5 ateliers : spectacle de Magie avec Dorian, châteaux gonflables, hip-hop, balades en poneys, ... Une vraie kermesse et un but très précis, contribuer à l’action Septembre en or. Cette action a reçu le soutien de la mairie.

Ce lundi soir, Laurence Olivier maire de la commune, Patricia Roesler, des élus et Abigaëlle ont reçu les parents de Marie pour leur remettre un chèque de 300 € correspondant à la journée du 14 septembre.

Les parents de Marie font de la sensibilisation dans les écoles à partir d’un spectacle où les enfants, selon leur âge, réagissent de manières différentes ; «certains veulent la voir en photo, d’autres comme les ados souhaitent lancer des actions pour aider la recherche…, ils se sentent tous très concernés» a expliqué le papa de Marie.

Suite à ces sensibilisations dans les écoles et aux nombreuses questions des enfants, les parents de Marie ont décidé de faire un livre illustré, livre écrit par Anne Prost Cossio et illustré par Charlotte Erard, pour faire changer le regard des autres sur la différence. (Livre sorti le 23 octobre ) : voir article : ici

C.Cléaux