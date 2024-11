Rencontrez nos Champions Olympiques au Championnat de France de Judo à Chalon sur Saône !

Deux d'entre eux ont d'ores et déjà fait connaître leurs présences.

Maxime Gael Ngayap et Joan Benjamin Gaba, nos récents champions olympiques des JOP de Paris 2024, seront présents ! Bien qu’ils ne combattront pas, vous aurez la chance unique de les rencontrer et de repartir avec un souvenir inoubliable.

Ne manquez pas cette chance de partager un moment privilégié avec ces deux grands champions et vivez un week-end mémorable au cœur du judo français !

Les temps forts du week-end

Samedi 2 novembre :

- Catégories féminines : -48 kg, -52kg, -57kg

- Catégories masculines : -60kg, -66kg, -73kg, -81kg

- Début des compétitions : 9h30

Dimanche 3 novembre :

- Catégories féminines : -63kg, -70kg, -78kg, +78kg

- Catégories masculines : -90kg, -100kg, +100kg

- Début des compétitions à 9h30

Billetterie et informations pratiques

Entrée - 12 euros par jour de compétition - 8 euros pour les - 12 ans et gratuit pour les - 4 ans.

Les billets pour assister au championnat de France Individuel de Judo 2024 sont disponibles en ligne sur le lien suivant :

Billetterie : Championnat de France individuel 1ère division 2024 - Billetweb